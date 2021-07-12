ОПЗЖ под Харьковом восстановили памятник дружбы с оккупантом: он простоял меньше часа
Источник:фейсбук Андрея Лесика
На восьмом году российско-украинской войны представители установили памятный знак "дружбы украинского и русского народов". На этот раз он появился в селе Русская Лозовая Харьковской области.
Фото с торжественного открытия памятника опубликовал депутат от ОПЗЖ Харьковского горсовета Андрей Лесик.
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Знак установили недалеко от границы России и Украины. По мнению представителей ОПЗЖ, страны разъединила не война и не убийственная политика Кремля, а "современная политика". Лесик заявил, что у украинцев и россиян одни ценности. По его мнению, это – мир.
Правда, Лесик забыл, что понимание мира у украинцев и россиян совершенно разное. Украинцы стремятся вернуть все оккупированные Россией территории и быть независимыми. А "братья" россияне не могут остановить свои имперские амбиции и хотят расширить свою территорию путем оккупации земель других государств. Это мы сейчас видим в украинском Крыму и на оккупированном Донбассе.
Между нашими народами существует государственная граница, но границ между людьми не существует. У нас одни и те же ценности: мы все хотим мира, укрепления экономических связей и процветания наших народов,
– отметил Лесик.
Открытие памятника и возложение цветов / Фото Андрея Лесика
Памятник не простоял и часа
Как рассказал журналист Александр Рудоманов, на этот раз памятный знак не простоял и часа. Его разбили неравнодушные граждане через час после сообщения о его установке.
Час! Ровно столько прошло от сообщения о восстановлении ло демонтажа памятника "дружбе украинского и российского народа" под Харьковом. Оперативно. Харьковская патриотическая община побила рекорд,
– написал в фейсбуке председатель ОО "Свитанок" Вадим Поздняков.
Интересно, что в прошлый раз табличку снесли через сутки.