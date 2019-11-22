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      ОПЗЖ теряет своих сторонников на Харьковщине

      16 Читати новину українською
      Игорь Райнин / kharkiv.solydarnist.org

      После назначения Райнина депутаты от ОПЗЖ пишут заявления на выход из партии.

      После того, как бывший глава Администрации Президента Петра Порошенко возглавил Харьковский региональный офис политической силы "Оппозиционная платформа – За жизнь", партия начала терять сторонников. Об этом сообщает местный сайт Город Х.

      По данным СМИ, Игорь Райнин на этом посту появился три месяца назад, однако официально так и не был представлен.

      "Каюсь, что не от той партии я баллотировался в нардепы (ред. – шел по избирательному округу № 180) на прошлых выборах. Но кто бы мог подумать ?! Да простят меня избиратели, – написал в сети Facebook член партии ОПЗЖ, бывший судья Харьковского апелляционного суда Владимир Плетнев. – Игорь Райнин – глава Харьковской ОПЗЖ! Это уже, как сейчас модно говорить, – зашквар полнейший! Я направляю в центральный офис партии заявление об исключении меня из ее рядов".

      Более жестко о новом назначении на своей странице в фейсбуке высказался другой член партии – Степан Сотников.

      "Принял решение о выходе из своей партийной организации. Заявление зарегистрировал. На вопрос почему, ответил – я с пи**расами в одной партии не состою", – написал он у себя на странице, комментируя назначение Райніина.

      В одном из комментариев к посту своего соратника Владимира Плетнева он уточнил почему. "Этот га*ндон должен на киче сидеть. Виктор Владимирович (Медведчук – ред) – вам бы проще было распустить харьковский центр, чем предателя в наши партийные ряды пристроить", – отметил Сотников.

      Отметим, что на сегодняшний день Игорь Райнин является депутатом Харьковского областного совета. Туда он избирался от партии БПП "Солидарность".

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      Теги: Новости политики Новости Харькова Игорь Райнин Оппозиционная платформа – За жизнь
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