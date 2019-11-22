ОПЗЖ теряет своих сторонников на Харьковщине
После назначения Райнина депутаты от ОПЗЖ пишут заявления на выход из партии.
После того, как бывший глава Администрации Президента Петра Порошенко возглавил Харьковский региональный офис политической силы "Оппозиционная платформа – За жизнь", партия начала терять сторонников. Об этом сообщает местный сайт Город Х.
По данным СМИ, Игорь Райнин на этом посту появился три месяца назад, однако официально так и не был представлен.
"Каюсь, что не от той партии я баллотировался в нардепы (ред. – шел по избирательному округу № 180) на прошлых выборах. Но кто бы мог подумать ?! Да простят меня избиратели, – написал в сети Facebook член партии ОПЗЖ, бывший судья Харьковского апелляционного суда Владимир Плетнев. – Игорь Райнин – глава Харьковской ОПЗЖ! Это уже, как сейчас модно говорить, – зашквар полнейший! Я направляю в центральный офис партии заявление об исключении меня из ее рядов".
Более жестко о новом назначении на своей странице в фейсбуке высказался другой член партии – Степан Сотников.
"Принял решение о выходе из своей партийной организации. Заявление зарегистрировал. На вопрос почему, ответил – я с пи**расами в одной партии не состою", – написал он у себя на странице, комментируя назначение Райніина.
В одном из комментариев к посту своего соратника Владимира Плетнева он уточнил почему. "Этот га*ндон должен на киче сидеть. Виктор Владимирович (Медведчук – ред) – вам бы проще было распустить харьковский центр, чем предателя в наши партийные ряды пристроить", – отметил Сотников.
Отметим, что на сегодняшний день Игорь Райнин является депутатом Харьковского областного совета. Туда он избирался от партии БПП "Солидарность".