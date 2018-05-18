Оральные контрацептивы улучшают память у женщин, – ученые

Ученые установили, что некоторые виды противозачаточных таблеток для женщин могут улучшить память, а другие – спровоцировать депрессию.

По статистике, более 100 миллионов женщин используют оральные контрацептивы, пишет The Conversation.

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Они смогли отделить секс ради удовольствия от секса ради продолжения рода, что повысило уровень удовлетворения от жизни.

У таких таблеток есть и побочные эффекты. Обычно внимание заостряется на физиологических побочных эффектах, однако одной из причин, почему женщина отказываться принимать противозачаточные таблетки, является психологическая.

По статистике, депрессией страдает 25% женщин. Однако они не знают, что такие контрацептивы увеличивают риск развития заболевания. Особенно опасны таблетки, содержащие большое количество прогестерона и меньшее количество эстрогенов.

Комбинированные контрацептивы с несколькими гормонами имеют и положительный эффект. Они улучшают вербальную память – словарный запас и речевые навыки. Хорошо влияют на пространственную ориентировку таблетки, содержащие прогестерон, структурно больше похожи на эстроген.

Однако, прежде, чем начать принимать противозачаточные таблетки, стоит проконсультироваться со специалистом.

К слову, медики утверждают, что ношение нижнего белья может навредить здоровью. Все из-за обильного потоотделения и роста бактерий в нем.