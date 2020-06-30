На дорогах Киева появилась яркая разметка оранжевого цвета "Места для любителей штрафов". Таким образом полиция решила обратить внимание водителей на нарушения при парковке авто.

Сейчас таких надписей в столице 65, но будет более 100, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.

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В полиции пояснили, что решили именно таким необычным и несколько ироничным способом напомнить, что парковаться нужно по правилам дорожного движения.

А иначе – любить платить штраф,

– добавили в пресс-службе.

Так выглядит разметка

Интересно, что с начала 2020 года полицейские вынесли около 40 тысяч постановлений за нарушение водителями правил парковки.

Выбирали места для надписей там, где водители чаще всего любят парковаться неправильно.

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Заметим, что нарушения при парковке создают не только пробки, но и могут стать причиной ДТП.

Таких разметок появится всего 100