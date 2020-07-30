Эпидемиологическая ситуация в Киеве приближается к показателям оранжевой зоны. Таким образом, в столице могут запретить деятельность развлекательных заведений, спортклубов, учреждений культуры, а также ограничить массовые мероприятия.

Решение касательно зонирования примут 31 июля

Решение по определению зоны, в которую попадет столица, будут принимать 31 июля. Об этом сообщил председатель Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, передает РБК-Украина.

К теме Правительство установило критерии для красных, желтых, оранжевых и зеленых зон

Киев окажется на грани – между желтой и оранжевой зонами,

– сказал Рубан.

Какие критерии для разделения на зоны

Отметим, что правительство приняло решение продлить адаптивный карантин до 31 августа. С 1 августа Украину поделят на 4 зоны в соответствии с эпидемиологической ситуацией: зеленый, желтый, оранжевый и красный.

При мониторинге будут применять показатели на уровне области, которые используют и сейчас:

загруженность коек в медучреждениях – не более 50%

среднее количество тестирований – не менее 24 на 100 тысяч населения

коэффициент выявления случаев – не более 11%

показатель динамики роста случаев – больше 10%.

Что означает разделение на зоны

Ограничения в зеленой зоне

В транспорте запрещается перевозка пассажиров в количестве больше, чем предусмотрено мест для сидения.

Проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, разрешены только при размещение 1 человека на 5 квадратных метров.

Культурные мероприятия в кинотеатрах и театрах возможны только при 50% наполненности залов.

Что запрещено в желтой зоне

К ограничениям из зеленой зоны добавляется запрет посещения учреждений соцзащиты, где находятся пожилые люди. Исключением являются те, кто предоставляют услуги кризисно.

Что запрещено в оранжевой зоне

Действуют ограничения из желтой и зеленой зон, а также запрещены:

деятельность средств размещения;

деятельность развлекательных заведений;

плановые госпитализации в больницы;

спортзалы, фитнес-залы и заведения культуры также закрыты;

прием новых смен в детские лагеря;

ограничения для массовых мероприятий: один человек на 20 квадратных метров, но не более 100 человек.

Что запрещено в красной зоне

Действуют ограничения из всех предыдущих зон, а также запрещены:

работа общественного транспорта;

посещение учебных заведений;

деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

Какова ситуация с коронавирусом в Киеве?

По состоянию на 30 июля В Киеве выявили 8131 случай коронавирусной болезни. 132 человека – умерли. Выздоровели – 2877 человек. За последние сутки количество новых случаев COVID-19 было самым высоким в ​​Украине – 199.



Что запрещено в разных зонах карантина / Инфографика 24 канала