Киев может попасть в оранжевую зону карантина: что могут запретить
Эпидемиологическая ситуация в Киеве приближается к показателям оранжевой зоны. Таким образом, в столице могут запретить деятельность развлекательных заведений, спортклубов, учреждений культуры, а также ограничить массовые мероприятия.
Решение касательно зонирования примут 31 июля
Решение по определению зоны, в которую попадет столица, будут принимать 31 июля. Об этом сообщил председатель Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, передает РБК-Украина.
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Киев окажется на грани – между желтой и оранжевой зонами,
– сказал Рубан.
Какие критерии для разделения на зоны
Отметим, что правительство приняло решение продлить адаптивный карантин до 31 августа. С 1 августа Украину поделят на 4 зоны в соответствии с эпидемиологической ситуацией: зеленый, желтый, оранжевый и красный.
При мониторинге будут применять показатели на уровне области, которые используют и сейчас:
- загруженность коек в медучреждениях – не более 50%
- среднее количество тестирований – не менее 24 на 100 тысяч населения
- коэффициент выявления случаев – не более 11%
- показатель динамики роста случаев – больше 10%.
Что означает разделение на зоны
Ограничения в зеленой зоне
- В транспорте запрещается перевозка пассажиров в количестве больше, чем предусмотрено мест для сидения.
- Проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, разрешены только при размещение 1 человека на 5 квадратных метров.
- Культурные мероприятия в кинотеатрах и театрах возможны только при 50% наполненности залов.
Что запрещено в желтой зоне
К ограничениям из зеленой зоны добавляется запрет посещения учреждений соцзащиты, где находятся пожилые люди. Исключением являются те, кто предоставляют услуги кризисно.
Что запрещено в оранжевой зоне
Действуют ограничения из желтой и зеленой зон, а также запрещены:
- деятельность средств размещения;
- деятельность развлекательных заведений;
- плановые госпитализации в больницы;
- спортзалы, фитнес-залы и заведения культуры также закрыты;
- прием новых смен в детские лагеря;
- ограничения для массовых мероприятий: один человек на 20 квадратных метров, но не более 100 человек.
Что запрещено в красной зоне
Действуют ограничения из всех предыдущих зон, а также запрещены:
- работа общественного транспорта;
- посещение учебных заведений;
- деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.
Какова ситуация с коронавирусом в Киеве?
По состоянию на 30 июля В Киеве выявили 8131 случай коронавирусной болезни. 132 человека – умерли. Выздоровели – 2877 человек. За последние сутки количество новых случаев COVID-19 было самым высоким в Украине – 199.
Что запрещено в разных зонах карантина / Инфографика 24 канала