ORBI CITY в Батуми: чем поражает крупнейший гостиничный комплекс в мире

Если вы часто путешествуете по миру, то, наверняка, вам везло останавливаться в хороших отелях или дорогих апартаментах

А если оттуда открывается еще и удивительный вид на море или горы, вы, скорее всего, ловили себя на мысли, что хотели бы быть собственником такой недвижимости.

Недвижимость на берегу моря – это, прежде всего, выгодная инвестиция.

Все больше украинцев видят бесспорные преимущества, инвестируя в современную Грузию. Страна славится своим гостеприимством, непревзойденной кухней и вкусными винами.

Третий по величине город Грузии Батуми по праву называют новым Дубаем. Город переживает настоящий туристический бум. Количество туристов, посещающих курорт, ежегодно увеличивается на 25% и, по прогнозам, эта цифра будет только расти.

Выгодность инвестиций в недвижимость именно в Батуми более, чем оправдана – в то время, когда вы не будете пользоваться собственными апартаментами, сможете их выгодно сдавать в аренду.

Что известно о самом большом 5-звездочном гостиничном комплексе мира?

Наибольший 5-звездочный гостиничный комплекс мира ORBI CITY расположен именно в Батуми.

Он вырос на первой линии от моря в самом центре туристического города.

Комплекс с инфраструктурой "город в городе" включает в себя более 9000 апартаментов и более чем 200 000 квадратных метров коммерческих площадей с собственным торговым центром и магазинами известных брендов.

К услугам владельцев апартаментов и гостей комплекса ORBI CITY:

Кафе и рестораны с кухнями разных стран мира;

Фитнес-клубы и SPA;

Открытые и закрытые бассейны;

Детские развлекательные парки;

Концертный и конференц-залы;

Лобби-бары, зеленые зоны и открытые террасы с видом на море.

Апартаменты премиум-класса можно приобрести "под ключ" с итальянской мебелью и бытовой техникой, а из панорамных окон открывается невероятный вид на Черное море.

В собственных апартаментах вы сможете отдыхать, а на время вашего отсутствия компания обеспечит их сдачу в аренду, ежегодный доход от которой превышает 7 000 долларов.

Владелец недвижимости имеет возможность контролировать все процессы аренды недвижимости с помощью специальной онлайн-системы.

ORBI CITY уже носит звание лучшего инвестиционного проекта мира и получил заслуженный "Оскар" в сфере недвижимости.

Окончание строительства планируется в первом квартале 2021 года и до сих пор еще есть возможность выгодно инвестировать в недвижимость в крупнейшем 5-звездочном гостиничном комплексе мира.

Офис ORBI GROUP в Украине: г. Киев, ул. Антоновича, 64/16, БЦ "Кузнецкий". А так же в Виннице, Днепре, Запорожье, Харькове, Одессе, Львове, Тернополе и Хмельницком. Контактный номер: 0 800 300 275. Больше информации на сайте.