19:00
5 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ОБЫСК НА 1+1 КОРОНАВИРУС 2020 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: РПЦ изобрела вакцину против коронавируса. Якутия убежит от Путина
      Вєсті Кремля
      22:01, 4 февраля
      Вести.UA: бомбардировка азовским коронавирусом. Неприкосновенность ОПЗЖопцев
      Вєсті.UA
      22:31, 4 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019

      ORBI CITY в Батуми: чем поражает крупнейший гостиничный комплекс в мире

       
      ORBI CITY в Батуми: чем поражает крупнейший гостиничный комплекс в мире

      Если вы часто путешествуете по миру, то, наверняка, вам везло останавливаться в хороших отелях или дорогих апартаментах

      А если оттуда открывается еще и удивительный вид на море или горы, вы, скорее всего, ловили себя на мысли, что хотели бы быть собственником такой недвижимости.

      Недвижимость на берегу моря – это, прежде всего, выгодная инвестиция.

      Все больше украинцев видят бесспорные преимущества, инвестируя в современную Грузию. Страна славится своим гостеприимством, непревзойденной кухней и вкусными винами.

      Третий по величине город Грузии Батуми по праву называют новым Дубаем. Город переживает настоящий туристический бум. Количество туристов, посещающих курорт, ежегодно увеличивается на 25% и, по прогнозам, эта цифра будет только расти.

      Выгодность инвестиций в недвижимость именно в Батуми более, чем оправдана – в то время, когда вы не будете пользоваться собственными апартаментами, сможете их выгодно сдавать в аренду.

      Что известно о самом большом 5-звездочном гостиничном комплексе мира?

      Наибольший 5-звездочный гостиничный комплекс мира ORBI CITY расположен именно в Батуми.
      Он вырос на первой линии от моря в самом центре туристического города.

      Комплекс с инфраструктурой "город в городе" включает в себя более 9000 апартаментов и более чем 200 000 квадратных метров коммерческих площадей с собственным торговым центром и магазинами известных брендов.

      К услугам владельцев апартаментов и гостей комплекса ORBI CITY:

      • Кафе и рестораны с кухнями разных стран мира;
      • Фитнес-клубы и SPA;
      • Открытые и закрытые бассейны;
      • Детские развлекательные парки;
      • Концертный и конференц-залы;
      • Лобби-бары, зеленые зоны и открытые террасы с видом на море.

      Апартаменты премиум-класса можно приобрести "под ключ" с итальянской мебелью и бытовой техникой, а из панорамных окон открывается невероятный вид на Черное море.

      В собственных апартаментах вы сможете отдыхать, а на время вашего отсутствия компания обеспечит их сдачу в аренду, ежегодный доход от которой превышает 7 000 долларов.

      Владелец недвижимости имеет возможность контролировать все процессы аренды недвижимости с помощью специальной онлайн-системы.

      ORBI CITY уже носит звание лучшего инвестиционного проекта мира и получил заслуженный "Оскар" в сфере недвижимости.

      Окончание строительства планируется в первом квартале 2021 года и до сих пор еще есть возможность выгодно инвестировать в недвижимость в крупнейшем 5-звездочном гостиничном комплексе мира.

      Офис ORBI GROUP в Украине: г. Киев, ул. Антоновича, 64/16, БЦ "Кузнецкий". А так же в Виннице, Днепре, Запорожье, Харькове, Одессе, Львове, Тернополе и Хмельницком. Контактный номер: 0 800 300 275. Больше информации на сайте.

       

      Теги: Новости Грузии Недвижимость Грузии Новости недвижимости мира Новости недвижимости
      Комментарии
      Комментарии

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук