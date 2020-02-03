ORBI CITY в Батуми: чем поражает крупнейший гостиничный комплекс в мире
Если вы часто путешествуете по миру, то, наверняка, вам везло останавливаться в хороших отелях или дорогих апартаментах
А если оттуда открывается еще и удивительный вид на море или горы, вы, скорее всего, ловили себя на мысли, что хотели бы быть собственником такой недвижимости.
Недвижимость на берегу моря – это, прежде всего, выгодная инвестиция.
Все больше украинцев видят бесспорные преимущества, инвестируя в современную Грузию. Страна славится своим гостеприимством, непревзойденной кухней и вкусными винами.
Третий по величине город Грузии Батуми по праву называют новым Дубаем. Город переживает настоящий туристический бум. Количество туристов, посещающих курорт, ежегодно увеличивается на 25% и, по прогнозам, эта цифра будет только расти.
Выгодность инвестиций в недвижимость именно в Батуми более, чем оправдана – в то время, когда вы не будете пользоваться собственными апартаментами, сможете их выгодно сдавать в аренду.
Что известно о самом большом 5-звездочном гостиничном комплексе мира?
Наибольший 5-звездочный гостиничный комплекс мира ORBI CITY расположен именно в Батуми.
Он вырос на первой линии от моря в самом центре туристического города.
Комплекс с инфраструктурой "город в городе" включает в себя более 9000 апартаментов и более чем 200 000 квадратных метров коммерческих площадей с собственным торговым центром и магазинами известных брендов.
К услугам владельцев апартаментов и гостей комплекса ORBI CITY:
- Кафе и рестораны с кухнями разных стран мира;
- Фитнес-клубы и SPA;
- Открытые и закрытые бассейны;
- Детские развлекательные парки;
- Концертный и конференц-залы;
- Лобби-бары, зеленые зоны и открытые террасы с видом на море.
Апартаменты премиум-класса можно приобрести "под ключ" с итальянской мебелью и бытовой техникой, а из панорамных окон открывается невероятный вид на Черное море.
В собственных апартаментах вы сможете отдыхать, а на время вашего отсутствия компания обеспечит их сдачу в аренду, ежегодный доход от которой превышает 7 000 долларов.
Владелец недвижимости имеет возможность контролировать все процессы аренды недвижимости с помощью специальной онлайн-системы.
ORBI CITY уже носит звание лучшего инвестиционного проекта мира и получил заслуженный "Оскар" в сфере недвижимости.
Окончание строительства планируется в первом квартале 2021 года и до сих пор еще есть возможность выгодно инвестировать в недвижимость в крупнейшем 5-звездочном гостиничном комплексе мира.
Офис ORBI GROUP в Украине: г. Киев, ул. Антоновича, 64/16, БЦ "Кузнецкий". А так же в Виннице, Днепре, Запорожье, Харькове, Одессе, Львове, Тернополе и Хмельницком. Контактный номер: 0 800 300 275. Больше информации на сайте.