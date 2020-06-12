Напротив дипломатических представительств России в Киеве, Одессе и Львове установили рекламные щиты, а в Харькове появился мурал. Повсюду изображена символика контрразведки, в частности орел, сжимающий двухголовую змею. Так с Днем России, который отмечается 12 июня, украинские контрразведчики поздравили дипломатов РФ.

Фото и видео билбордов и мурала опубликовал в телеграме журналист Андрей Цаплиенко.

Обратите внимание Перед консульством России в Харькове появился мурал с эмблемой СБУ: красноречивые фото

Поздравления с прозрачным намеком, учитывая, что российские диппредставительства – это легальная "крыша" для агентуры ФСБ и ГРУ в нашей стране,

– написал Цаплиенко.

Что известно о поздравлении контрразведки с намеком

В Харькове 10 июня появился мурал с символикой контрразведки напротив российского генконсульства.

10 июня появился с символикой контрразведки напротив российского генконсульства. А 11 июня почти одновременно в Киеве, Львове и Одессе установили билборды с гербом контрразведки возле консульств РФ в этих городах.

В Харькове появился мурал с символикой контрразведки: смотрите видео

Билборд с гербом контрразведки в Киеве: Фото и видео Андрея Цаплиенко