Арендовать или купить: проблемы на рынке жилья Украины и ЕС. Инфографика

Более 80% семей в Украине имеют собственное жилье. Но если углубиться в статистику становится очевидно, что в Украине с жильем большие проблемы. Что не так и какова ситуация в Европе, рассказывает 24 канал.

В Украине существует много государственных программ, которые помогают украинцам с жильем. Однако большинство этих программ были неэффективны и несогласованы между собой ранее. Теперь они еще и недофинансированы.

Аналитический центр CEDOS в 2019 провел исследование по жилищной политике. В рамках исследования опросили украинцев старше 18, живущих в городах с населением более 100,000. Выборка – 2078 респондентов, погрешность – 2,5%.

Где живут украинцы?

Абсолютное большинство украинцев (83%) живут в доме, которым владеют они или их семьи согласно опросу.

С одной стороны в Украине многие семьи имеют собственное жилье. Если сравнивать со странами ЕС, то лишь несколько стран имеют лучший показатель. Такая тенденция сохраняется во всех постсоветских и постсоциалистических странах.

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Однако, если посмотреть откуда у украинцев жилье, то видно, что лишь каждая четвертая семья его приобрела. Другие получили либо в наследство, либо за счет "квартирной очереди" еще во времена СССР.

Вот почему несмотря на значительное количество семей с собственным домом, нельзя сказать, что в Украине доступное жилье. Лишь 3% украинцев на случай потери жилья имеют средства на приобретение нового.

Однако мало украинцев арендуют жилье – около 8%. В странах ЕС эта практика значительно распространена и иногда достигает 20-40%.

Для большинства украинцев, снимающих жилье, определяющим фактором является размер арендной платы. Такие критерии как расположение дома или даже условия проживания отходят на второй план.

Большинство украинцев не имеют достаточно средств на приобретение собственного жилья или даже внесения первого платежа по ипотеке. В Европе выходом из ситуации является аренда квартир. Однако в Украине с арендой проблемы. Согласно опросу, 10% семей, арендующих жилье, тратят больше половины семейного дохода. Еще 41% тратят от трети до половины заработка. Европейцы тратят меньше – четверть от дохода.

Вот почему небольшая цифра в 8% арендаторов свидетельствует не об экономическом благосостоянии страны, а наоборот. Украинцы часто живут несколькими поколениями под одной крышей ради экономии. Они не имеют возможности купить собственное жилье, но и аренда помещения слишком высока.

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Почему половина немцев снимает жилье?

В Германии самый высокий процент арендаторов среди стран ЕС. Каждая вторая семья не имеет собственного жилья, а снимает. И это при том, что Германия – одна из сильнейших экономик Европы, а зарплаты ее граждан – желанный ориентир для мигрантов из соседних европейских стран.

Ситуация с жильем в Германии сложилась исторически. После Второй мировой войны 20% зданий были разрушены или повреждены. Перепись населения в Западной Германии показала, что страна нуждается в 5 с половиной миллионах квартир. И экономика государства была ослаблена. Если бы и построили дома, люди бы не имели за что их купить. Поэтому единственным выходом была государственная программа. Государственные, некоммерческие и частные компании начали строить многоквартирные дома. Государство освобождало их от налогов и субсидировало. Часть квартир продавали, однако большинство сдавали в аренду. За первый год программы создали около 450,000 квартир. Как позже говорил британский экономист Джим Кемени, Германия выбрала идеальный баланс между вмешательством государства и свободным рынком. Вот почему за короткое время немцев обеспечили качественным жильем по доступным ценам.



Государство до сих пор регулирует рынок аренды в Германии. Например, арендаторы не могут повысить арендную плату на более чем 15% в течение трех лет. С другой стороны, Германия не поощряет своих граждан владеть жильем. Законодательство, развитый рынок аренды и стабильность арендной платы способствует тому, что немцы не покупают, а снимают. Согласно опросу Организации экономического сотрудничества и развития, 93% немцев удовлетворены своими жилищными условиями.

На одного немца приходится 46,5 м2 жилой площади. Неизвестно сколько приходится на украинца. Это одна из проблем, которую должна решить перепись населения. Поскольку в последний раз ее проводили еще в 2001, государство не имеет данных относительно того, сколько людей нуждаются в жилье и в каких условиях они проживают. Без этой информации трудно создавать действенные социальные программы.

Почему румыны не арендуют?

История Румынии похожа на украинскую. В Румынии 96% семей имеют собственный дом. Это самый высокий показатель в мире. Но дома – это в основном наследие от Советского Союза. Исследование Всемирного банка показало, что треть квартир в Румынии требуют неотложного ремонта, а также имеют проблемы с отоплением и незащищенные от потенциального землетрясения (Румыния имеет самый высокий показатель угрозы в Европе). Люди покупают жилье, но обычно за счет проданного “советского” или далеко за пределами города без необходимых коммуникаций. Рынок аренды практически неразвит и конечно же не имеет никаких гарантий для арендаторов. В Румынии как и в Украине стало принято иметь собственное жилье.

Сколько стоит арендовать жилье в областях Украины?

Несмотря на то, что гривна укрепилась, за два года снять квартиру в Украине стало на 24% дороже. Это еще одно доказательство того, что украинский рынок аренды не дает людям гарантий. Традиционно дороже всего жить в Киеве. За ним идут Одесская, Харьковская и Львовская области. Дешевле всего можно снять квартиру в Луганской, Сумской и Ивано-Франковской областях. Интерактивную карту смотрите здесь.

*Выделите область мышкой или нажмите, чтобы узнать арендную плату

Как все это исправить?

Международный опыт показывает, что граждане некоторых развитых стран предпочитают аренду, а другие – покупки. Между процентом владельцев квартир и экономическим состоянием страны нет прямой связи. Все зависит от политики государства. А значит, и нет рецепта успеха. Как рекомендует аналитический центр CEDOS, государство должно развивать и регулировать рынок аренды в Украине. По крайней мере пока Украина экономически истощена и относится к развивающимся странам, следует развивать рынок аренды. Это быстрый способ обеспечить население качественным жильем по доступной цене с умеренным количеством квадратных метров на человека. Украина может перенять успешный опыт Германии или другой страны или выбрать собственный путь.