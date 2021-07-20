Соответствующими скриншотами в своем фейсбуке поделился активист Сергей Стерненко. Автором скандальных комментариев является одесский медиа-магнат Артем Вознюк.

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Комментарии, о которых говорится, датируются еще 2012 годом. Впрочем, организация концерта любительницы России – Ани Лорак – свидетельствует, что с тех пор взгляды одессита совсем не изменились.

Скандальные высказывания Вознюка

Вознюк сыпал агрессивными заявлениями, совсем не подбирая слов. Он отметил, что "будет воевать за русский язык, если придется", а тех, кто выступает в поддержку украинского, называл "предателями гребаными".

Что за идиотизм? Что значит украинское будущее? Что за х*рня? Я живу в родном городе. Мои родители, дедушки и бабушки общались на русском. Это мой город, ясно?,

– подчеркнул он.

Этого ему, очевидно, не было достаточно. "Раньше я был толерантным, а теперь – х*р вам! Надо организовать нормальных русскоязычных людей и гнать поганой метлой нациков", – писал одессит. Впоследствии он признал, что его высказывания были не совсем корректными. Впрочем подчеркнул, что украинофобом себя не считает.

Что известно о Вознюке

Источник: "Википедия"

Артем Вознюк – владелец FM-радиостанции "Просто Ради.О" и сети крупных кинотеатров "Одесса-Кино" в Киеве, Одессе, Днепре и Кривом Роге. Ему 51 год.

Судя по публичным высказываниям, он является горячим поклонником русского языка. Не скрывал своей приверженности к предоставлению ему статуса второго государственного в Украине.

Вознюк в 2006 году был одним из самых яростных противников внедрения обязательного украинского дублирования в кинотеатрах Украины.

В июле 2014 года после оккупации Крыма Россией, общаясь с одесской блогершей Ириной Медушевской, мужчина заявил: "Ничего, ничего, наши сейчас войдут в город".

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