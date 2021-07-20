Организатор концерта Лорак в Одессе обещал "воевать за русский язык" и "гнать нациков"
Источник:фейсбук Сергея Стерненко
На август в Одессе запланирован концерт российской гастролерши Ани Лорак. Организатор этого мероприятия ранее отметился рядом скандальных заявлений.
Соответствующими скриншотами в своем фейсбуке поделился активист Сергей Стерненко. Автором скандальных комментариев является одесский медиа-магнат Артем Вознюк.
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Комментарии, о которых говорится, датируются еще 2012 годом. Впрочем, организация концерта любительницы России – Ани Лорак – свидетельствует, что с тех пор взгляды одессита совсем не изменились.
Скандальные высказывания Вознюка
Вознюк сыпал агрессивными заявлениями, совсем не подбирая слов. Он отметил, что "будет воевать за русский язык, если придется", а тех, кто выступает в поддержку украинского, называл "предателями гребаными".
Что за идиотизм? Что значит украинское будущее? Что за х*рня? Я живу в родном городе. Мои родители, дедушки и бабушки общались на русском. Это мой город, ясно?,
– подчеркнул он.
Этого ему, очевидно, не было достаточно. "Раньше я был толерантным, а теперь – х*р вам! Надо организовать нормальных русскоязычных людей и гнать поганой метлой нациков", – писал одессит. Впоследствии он признал, что его высказывания были не совсем корректными. Впрочем подчеркнул, что украинофобом себя не считает.
Что известно о Вознюке
Источник: "Википедия"
- Артем Вознюк – владелец FM-радиостанции "Просто Ради.О" и сети крупных кинотеатров "Одесса-Кино" в Киеве, Одессе, Днепре и Кривом Роге. Ему 51 год.
- Судя по публичным высказываниям, он является горячим поклонником русского языка. Не скрывал своей приверженности к предоставлению ему статуса второго государственного в Украине.
- Вознюк в 2006 году был одним из самых яростных противников внедрения обязательного украинского дублирования в кинотеатрах Украины.
- В июле 2014 года после оккупации Крыма Россией, общаясь с одесской блогершей Ириной Медушевской, мужчина заявил: "Ничего, ничего, наши сейчас войдут в город".
Лорак выступит в Одессе: что об этом известно
- Певица Ани Лорак (Каролина Куек) с начала войны на Донбассе живет и работает в России. В августе она возвращается в Украину с 2 концертами.
- Мероприятия запланированы на 16 и 17 августа в элитном ночном клубе "Итака" в Одессе. Это – первая концертная программа скандальной артистки с августа 2014 года.
- Телеведущий и шоумен Игорь Кондратюк резко отреагировал на новость о возвращении Лорак. Он опубликовал эмоциональный пост в фейсбуке, в котором пристыдил певицу.