Организатор "Юрмалы" Паулс прокомментировал громкое заявление Лаймы Вайкуле о Крыме

Легендарный латвийский композитор и организатор международных конкурсов молодых исполнителей "Юрмала" и "Новая волна" Раймонд Паулс поддержал выбор певицы Лаймы Вайкуле не выступать в оккупированном Россией Крыму.

Об этом пианист заявил в интервью радиостанции "Говорит Москва".

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24 канал сообщал, что накануне перед концертом в Одессе Лайма Вайкуле сказала, что не будет выступать в Крыму на за какой гонорар.

Компрозитор заметил, что тоже пока не собирается ехать выступать в Россию или на оккупированный полуостров.

Это ее выбор. Она свободно может... Как она хочет, так она и делает. Я сейчас вообще никуда не езжу – ни в Москву, ни на гастроли. Я отказываюсь просто. Я не хочу больше на гастроли, отказываюсь. Сколько можно? Я уже свое отыграл,

– сказал Паулс.

Напомним, российский сенатор Франц Клинцевич предупредил латвийскую певицу Лайму Вайкуле о возможных проблемах в РФ из-за заявлений артистки об оккупированном Крыме.