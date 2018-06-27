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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Организатор нападения на ромов во Львове получал инструкции через соцсети, – Геращенко

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Геращенко считает нападение на ромов во Львове поступком российских спецслужб
Геращенко считает нападение на ромов во Львове поступком российских спецслужб / Фото из свободных сетей

Организатор нападения на лагерь ромов во Львове, в результате которого погиб 1 человек и 4 получили ранения, получал инструкции через социальные сети. Злоумышленнику обещали оплату за организацию подобных атак.

Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко.

"Цель стояла именно убить, покалечить, а не просто попугать. На сегодняшний день я могу уверенно сказать, что организатор связывался через соцсети с определенными лицами, которые обещали ему деньги за организацию этих нападений", – рассказал народный избранник.

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"Я не исключаю, что это является, вся эта акция, действием российских спецслужб для того, чтобы создать межнациональную и расовую вражду в Украине", – предположил Геращенко.

Напомним, 23 июня в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь, в котором проживают граждане цыганской национальности. В результате инцидента 1 человек погиб, еще 4 травмированы.

Нападающих задержали правоохранители. Суд взял под стражу 8 злоумышленников, которым грозит от 15 лет до пожизненного заключения.

Теги: Новости Украины Новости России Новости Львова Криминальные новости Ромы Антон Геращенко
Источник: 24 Канал
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