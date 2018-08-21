Организатор "убийства" Бабченко признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием

Борис Герман, организатор "убийства" Аркадия Бабченко, признал вину и согласился сотрудничать со следствием.

Об этом сообщает Цензор.Нет со ссылкой на собственные источники.

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Киевский бизнесмен, которого взяли под стражу 30 мая в Киеве по подозрению в организации теракта, в результате которого должны были убить журналиста Аркадия Бабченко, признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием.

Однако условия такого соглашения с правоохороними органами источники не раскрывают.

Адвокат подсудимого Бориса Германа Евгений Солодко отказался комментировать эту информацию, ссылаясь на то, что подписал обязательство о неразглашении информации.

29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. 30 мая выяснилось, что Аркадий Бабченко на самом деле живой, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него. Также известно, что еще одним вероятным организатором покушения на журналиста является Вячеслав Пивоварник.