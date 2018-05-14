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Организатора незаконного референдума в Луганской области приговорили к 5 годам

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Организатора незаконного референдума в Луганской области приговорили к 5 годам
Организатора незаконного референдума в Луганской области приговорили к 5 годам / УНИАН

Жительницу Новоайдарского района Луганской области обвинили в сепаратизме и приговорили к 5 годам заключения за выполнение обязанностей "руководителя" избирательного участка "псевдореферендума" 2014 года.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

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"Выполняя функции "руководителя" избирательного участка, в одном из сельских помещений она обустроила участок для проведения указанного мероприятия, получила урны для голосования, агитационные листовки, бюллетени для так называемого "волеизъявления", акты, протоколы, списки избирателей и печати. ​​После проведения "референдума", женщина передала ящики с бюллетенями, печати и "избирательную документацию" в так называемый "штаб референдума", – говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина в начале мая 2014 года согласилась принять участие в проведении так называемого "Референдума по поддержке акта о государственной самостоятельности "ЛНР".

Пресс-служба прокуратуры заявила, что ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытанием сроком на 2 года.

На Луганщине так называемого "голову избирательного участка" по проведению псевдореферендума в поддержку террористической организации "ЛНР" заочно приговорили к 5 годам лишения свободы.

Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости Луганска
Источник: 24 Канал
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