Организатора "убийства" Бабченко Бориса Германа приговорили к 4,5 годам

Голосеевский районный суд Киева приговорил Бориса Германа, которого обвиняют в организации попытки убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, до 4 с половиной лет лишения свободы. Ранее стало известно, что Герман согласился сотрудничать со следствием.

Об этом 1 сентября журналистам в Киеве сообщил председатель СБУ Василий Грицак.

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Соответствующее решение было объявлено в суде еще 30 августа, пишет "Интерфакс-Украина".

Да, эта информация соответствует действительности. 30 августа этого года Голосеевский районный суд Киева признал виновным гражданина Бориса Германа в том, в чем его обвиняли. Ему назначен реальный срок наказания – 4 года и 6 месяцев лишения свободы,

– уточнил Грицак, отвечая на вопрос журналистов.

Приговор вступит в силу через месяц. Глава СБУ подтвердил, что Борис Герман пошел на сделку со следствием и полностью признал свою вину.

"Сотрудничает со следствием, дает очень интересные показания, которые мы в дальнейшем будем проверять и документировать", – добавил Василий Грицак.

21 августа в СМИ появилась информация, что Борис Герман, который является подозреваемым в организации "убийства" Аркадия Бабченко, признал вину и согласился сотрудничать со следствием. Впоследствии это подтвердил генпрокурор Юрий Луценко.

29 мая в СМИ появилась информация об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. 30 мая выяснилось, что Аркадий Бабченко на самом деле жив, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него.

30 мая в Киеве был задержан, а впоследствии взят под стражу предполагаемый организатор покушения на Бабченко – Бориса Герман. Также известно, что еще одним вероятным организатором покушения на журналиста является Вячеслав Пивоварник.