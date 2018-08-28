Организатору секс-туров грозит до 12 лет лишения свободы

В Днепре для интимных развлечений гражданин Турции арендовал целый дом, вербуя несовершеннолетних девушек. Одну из девушек для этого даже отправил за границу.

Украина заработала репутацию одного из главных поставщиков живого товара на секс-рынки мира. Трое клиентов и четверо девушек, трое из которых несовершеннолетние. Все они находились в доме когда с обысками прибыла полиция.

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Секс-туры организовал 40-летний гражданин Турции. Для этого он снял дом в Днепре. За оказанные там услуги у клиентов просил немалые средства.

Граждане Турции приезжали в Запорожье, им организовывался трансфер в город Днепр. Такой тур стоил 2-3 тысячи долларов за 3-4 суток отдыха,

– сообщил заместитель отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Роман Захаров.

Организатора задержали. По словам Захарова, указанному фигуранту была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, с возможностью внесения залога в полмиллиона гривен.



Задержанные проститутки

Украина – один из главных поставщиков "живого товара" в мире. Только в 2017 году правоохранители разоблачили 20 каналов незаконного вывоза людей за границу. Мариуполь, Одесса, Харьков, Днепропетровщина – география задержаний едва не по всей Украине.

В прошлом году правоохранителям удалось спасти 70 взрослых, которых увозили в сексуальное и трудовое рабство. А также десятки детей, из которых бы сделали нищих. Однако, реальная статистика намного страшнее.

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Потерпевшие просят прежде всего правовой защиты, говорят в общественной организации Ла Страда. А его украинский закон почему-то гарантирует только пойманным работорговцям. Еще хуже тем, кто сейчас за границей. Их МИД Украины фактически не замечает.

Случай есть у нас с Таиландом. Там на сегодняшний день есть лицо, которую приговорили к пожизненному заключению. Однако в Украине она признана жертвой работорговли

– отметила директор правовой помощи Марина Легенька.

Хуже всего то, что украинские правоохранители не слишком тесно сотрудничают с зарубежными коллегами. А сами справиться с этой проблемой не в силе. Ведь торговля людьми сегодня наиболее активный черный бизнес в мире с годовым оборотом в десятки миллиардов долларов. В прошлом году правоохранители выявили 111 работорговцев, 43 человека задержали.

Торговцев людьми в Украине могут посадить на 15 лет. Однако, часто суды переквалифицируют дело, и преступников, которые продавали чужие жизни, сажают условно.