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Организаторы Евровидения 2018 прокомментировали скандальное нападение на участницу

1808 Читати новину українською
Евровидение 2018: SuRie
Евровидение 2018: SuRie / thesun.co.uk

В Лиссабоне 12 мая состоялся финал песенного конкурса. Яркие выступления и невероятное шоу – таким запомнится музыкальное событие. Однако не прошло и без скандала: во время выступления на участницу от Великобритании напал неизвестный.

Представительница на Евровидении 2018 SuRie, представлявшая Великобританию, оказалась в эпицентре неприятного конфуза. Во время ее выступления в финале конкурса на сцену выбежал неизвестный мужчина. Нападающий забрал микрофон у вокалистки и прокричал "нацисты из британских сми, мы требуем свободу". За считанные секунды охрана забрала мужчину а певица продолжила выступление.

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Допис, поширений EuroAlb (@euro_alb)

 

Представители Евровидения 2018 предложили звезде еще раз исполнить свою конкурсную песню, однако она отказалась это делать. Организаторы конкурса решили публично извиниться за досадное недоразумение.

Организаторы конкурса сожалеют по поводу вторжения, которое произошло во время выступления участницы из Великобритании в гранд-финале конкурса "Евровидение-2018" в Лиссабоне. Мужчина сейчас находится в полиции. Команде Великобритании было предложено выступить снова, но она решила этого не делать, потому что чрезвычайно гордится выступлением певицы и считает предложение абсолютно ненужным,
– написали представители Евровидения 2018.

 

В СМИ появилась информация, что это не впервые нападающий врывался на светские мероприятия. В частности, речь идет о его вторжении на вручении британской телевизионной премии National Television Awards.

Теги: LifeStyle Евровидение 2018 Евровидение Музыка
Источник: 24 Канал
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