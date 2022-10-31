Розслідуванням встановлено, що мешканець Луганщини з 2014 року підтримував збройну агресію РФ проти України та особисто брав участь у бойових діях на боці країни-агресора у лавах так званої «народної міліції «ЛНР». Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну він перебував на території Росії. Там його завербували представники Головного управління Генерального штабу збройних сил РФ.

Приблизно у травні 2022 року чоловік отримав від російських кураторів завдання здійснити підготовку до вчинення замовного вбивства громадянина Україна - керівника одного з підрозділів, який воює з агресором. Для цього він залучив виконавця – киянина, який мав погодився виконати замовлення, до якого входило стеження за об’єктом та його подальша ліквідація із застосуванням вогнепальної зброї.