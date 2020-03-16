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      Вы блокируете не трибуну, а жизнь Украины, – Зеленский обратился к Раде из-за карантина

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      Все органы государственной власти Украины должны работать в обычном режиме во время карантина против распространения коронавируса Covid-19. Особенно это касается Верховной Рады, которая принимает важные для государства законы.

      Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время своего обращения к украинцам.

      По его словам, в обычном режиме должны работать все органы госвласти, учреждения здравоохранения и правоохранительные органы.

      "Особенно важна работа Верховная Рада Украины. По моему мнению, изменение плана работы Рады недопустимо. Сейчас в ситуации мировой пандемии и угрозы глобального финансового кризиса, парламент должен принимать жизненно важные для экономики законы, внедрять налоговую, земельную, трудовую реформы, назначать министров экономики и энергетики, генерального прокурора", – подчеркнул Зеленский.

      Глава государства объяснил, что реализация реформ в государстве помогает экономике. Поэтому народные избранники должны продолжать работать на благо страны.

      "Быстрые реформы – это скорая помощь для экономики. Без них – экономическая кома. И это не вопрос. Это ответ. В такие времена, все народные депутаты должны осознать ответственность. В такие времена, вы блокируете не трибуну – вы блокируете жизнь Украины", – добавил президент.

      Новость дополняется ...

       

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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Владимир Зеленский Законодательство Верховная Рада Новости политики
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