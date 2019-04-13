Оригинал грамоты Петра I об украинской церкви вернули в Киев: почему это важно для Украины

В ночь на 13 апреля из Германии в Украину прибыл уникальный исторический документ – грамота Петра I 1708 года. В ней говорится о назначении Иоасафа Кроковского митрополитом Киевским и отдельно вписывается требование не возвращаться в подчинение Константинополя. Это фактически опровергает российский фейк о добровольном переподчинении Украинской церкви Москве.

Возвращение грамоты Петра I из Германии в Украину является чрезвычайным событием, ведь эта грамота – уникальная культурная ценность. Передача документа стала результатом работы Межправительственной комиссии по вопросам возвращения перемещенных культурных ценностей во время Второй Мировой войны. Об этом в своем Facebook рассказал министр культуры Украины Евгений Нищук.

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Он пояснил, что этот рукописный документ имеет размеры 80 на 58 сантиметров, датирован 1708 годом, а потеряли его во времена Второй Мировой войны. Известно, что с конца 1950-х годов он просто лежал в библиотеке Института восточноевропейской истории и краеведения Университета Тюбингена, что в Федеральной земле Баден-Вюртемберг. И его не исследовали, хотя в нем содержится важная для Украины информация.

Как выглядела транспортировка грамоты: смотрите фото

Почему оригинал этой грамоты важен для Украины

Церковную грамоту Петра I о постановке митрополита Иоасафа Кроковского на Киевскую митрополию вывезли из Киева во время Второй мировой войны. Обнаружила документ в немецком архиве историк Наталья Синкевич. По ее словам, оригинал грамоты еще никогда не исследовали украинские ученые, а стоит – ведь в нем содержится важная информация для выяснения подробных обстоятельств переподчинения Киевской митрополии Москве.

В начале XIX века русский историк Евгений Болховитинов обнародовал в своем исследовании текст грамоты 1708 года. Но, изучив оригинал, Наталья Синкевич увидела, что в публикации Болховитинова текст неполный. Россиянин вырезал интересный момент: об обязательствах от Петра I Киевскому митрополиту не возвращаться в Константинополь.

Фактически это доказывает, что Москва не была уверена в лояльности киевского духовенства. По мнению Синкевич, цензура текста исторических документов со стороны россиян свидетельствует о желании России избегать даже каких-либо упоминаний о том, что Киевская митрополия была ранее подчинена Константинополю.



Наталья Синкевич исследует оригинал грамоты Петра I 1708 года об украинской церкви

К слову, Иоасаф был последним митрополитом в период пребывания в составе Российской империи, которого выбрало киевское духовенство. Да, его утверждал русский царь. Но всех последующих митрополитов в Киев несколько веков просто назначали в Москве, без каких-либо выборов.

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Сейчас документ находится в Национальном заповеднике "София Киевская". Евгений Нищук пообещал, что вскоре его можно будет увидеть всем желающим.

Напомним, 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Православную церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Епифаний, а кафедральным собором – Михайловский Златоверхий собор в Киеве. В контексте массового перехода приходов УПЦ Московского патриархата к Православной церкви Украины грамота Петра I будет дополнительным аргументом в пользу исторической обоснованности такого шага.