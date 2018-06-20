Оригинальная метал-группа Steel Panther впервые выступит в Украине

25 июня в Киеве зажжет единственный концерт американская глэм-группа Steel Panther.

Длинные пергидрольные волосы. Рваные майки. Кожаные штаны. И глаза с водостойкой тушью, чтобы не поплыла от слез смеха. Смотришь на этих ребят и думаешь, что где-то в 1980-х открылась дверь в наши дни, и они нашли ее по недоразумению. Но нет. Steel Panther делают все вполне серьезно. Точнее, серьезно выполняя заветы пародийной метал-группы Spinal Tap, которая является объектом безумного культа. Звук на овердрайве и длинные, как очереди на польской границе, гитарные соло. Сверхгромкие барабанные партии и абсолютно неполиткорректные тексты про девушек и секс, которые балансируют на тонкой грани между глупостью и остроумием, – написано в концертном релизе Steel Panther.

Как и положено любой глэм-банде, Steel Panther скандальные и эпатажные. Премьеру их клипа запросто можно увидеть на сервисе эротического видео PornHub, а в тур они могут поехать при поддержке известной порностудии Brazzers.

Смотришь на Steel Panther на сцене и думаешь, что перед тобой внебрачный сын Guns 'n' Roses, Twisted Sisters и Van Halen. Только непонятно кто из них отец – кто-то один или все трое сразу. Потому что они звучат настолько же оторвано и развязно.

Но при всей гротескности, в друзьях у Steel Panther – Nickelback, Avenged Sevenfold и Stone Sour, а легенды хард-рока Cheap Trick с радостью записывают с ними кавер на собственную песню. То есть, смешные, но все равно уважаемы. Квартет безумных выходок. Будем надеяться, что интеллигентная Украина переживет такое шоу.

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