Оригинальный смартфон-внедорожник от Leagoo поступил в продажу: цена довольно доступна
Китайская компания Leagoo представила свой новый смартфон-внедорожник XRover еще в сентябре, однако только сейчас устройство поступило в продажу.
Об этом пишет china-review.
Стоимость этого нового защищенного смартфона составляет 269.99 долларов (7200).
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Leagoo XRover получил прочный корпус из металла, резины и поликарбоната. Он также защищен от проникновения влаги и пыли по стандарту IP68.
Смартфон стоит 270 долларов
Также устройство оснащено 5,72-дюймовым дисплеем с разрешением 1440х720 пикселей и соотношением сторон 18: 9. Работает смартфон на чипе MediaTek Helio P23, с 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ флэш-памяти.
Основная камера – двойная с датчиками на 13-Мп и 5-Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп.
Также устройство получило мощную батарею, емкостью 5000 мАч и модуль NFC.
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