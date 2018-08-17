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Оригинальный смартфон-внедорожник от Leagoo поступил в продажу: цена довольно доступна

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Смартфон-внедорожник от Leagoo поступил в продажу
Смартфон-внедорожник от Leagoo поступил в продажу / china-review.com.ua

Китайская компания Leagoo представила свой новый смартфон-внедорожник XRover еще в сентябре, однако только сейчас устройство поступило в продажу.

Об этом пишет china-review.

Стоимость этого нового защищенного смартфона составляет 269.99 долларов (7200).

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Leagoo XRover получил прочный корпус из металла, резины и поликарбоната. Он также защищен от проникновения влаги и пыли по стандарту IP68.

Смартфон коштує 270 доларів

Смартфон стоит 270 долларов

Также устройство оснащено 5,72-дюймовым дисплеем с разрешением 1440х720 пикселей и соотношением сторон 18: 9. Работает смартфон на чипе MediaTek Helio P23, с 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ флэш-памяти.

Основная камера – двойная с датчиками на 13-Мп и 5-Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп.

Также устройство получило мощную батарею, емкостью 5000 мАч и модуль NFC.

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Теги: Техно Смартфоны
Источник: 24 Канал
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