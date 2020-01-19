Оркестр оперы Парижа поддержал протестующих и сыграл прямо на улице: видео
Оркестр и хор Парижской оперы поддержали протестующих против пенсионной реформы, дав бесплатный концерт под открытым небом. Музыканты выступили на ступеньках исторического здания Оперы Гарнье.
Во время получасового концерта исполнялись отрывки композиций классической музыки и увертюры из опер Бизе и Верди. В завершение выступления оркестр сыграл национальный гимн Франции – "Марсельезу". Об этом сообщает France 24.
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Артисты Парижской оперы уже месяц бастуют в знак протеста против пенсионной реформы, которая положит конец многовековой традиции государственной поддержки музыкантов.
В соответствии с соглашением, подписанным в 1698 году во время правления Людовика XIV, танцоры Парижской оперы могут уйти на пенсию в полном объеме в возрасте 42 лет, певцы в возрасте 57 лет и музыканты в возрасте 60 лет.
В завершение выступления оркестр сыграл национальный гимн Франции – "Марсельезу".
Что известно о масштабной забастовке во Франции?По всей стране заявлено примерно 245 манифестаций. Причиной протеста является обещанная президентом Макроном радикальная пенсионная реформа. Ее суть – переход от сложной системы из 42 различных режимов к универсальной пенсионной системе, начиная с 2025 года.
Реформа предусматривает изменение принципа начисления пенсий и переход к системе пенсионных баллов. Для получения полной пенсии французам придется работать минимум до 64 лет. Этот возраст будет повышаться для того, чтобы пенсионная система оставалась бездефицитной.
Работу над реформой завершает правительство, которое намерено провести ее через парламент в начале 2020 года.
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