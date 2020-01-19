Оркестр оперы Парижа поддержал протестующих и сыграл прямо на улице: видео

Оркестр и хор Парижской оперы поддержали протестующих против пенсионной реформы, дав бесплатный концерт под открытым небом. Музыканты выступили на ступеньках исторического здания Оперы Гарнье.

Во время получасового концерта исполнялись отрывки композиций классической музыки и увертюры из опер Бизе и Верди. В завершение выступления оркестр сыграл национальный гимн Франции – "Марсельезу". Об этом сообщает France 24.

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Артисты Парижской оперы уже месяц бастуют в знак протеста против пенсионной реформы, которая положит конец многовековой традиции государственной поддержки музыкантов.

В соответствии с соглашением, подписанным в 1698 году во время правления Людовика XIV, танцоры Парижской оперы могут уйти на пенсию в полном объеме в возрасте 42 лет, певцы в возрасте 57 лет и музыканты в возрасте 60 лет.

Action en cours de tous les corps de métiers de l’Opéra National de Paris et de la Comédie Française sur les marches de l’Opéra Garnier pour protester contre la #reformedesretraites.#ReformeRetraites #retraites #Opéra #Paris #greve18janvier pic.twitter.com/BNRgctdglb — Charles Baudry (@CharlesBaudry) January 18, 2020

В завершение выступления оркестр сыграл национальный гимн Франции – "Марсельезу".

The dignity of workers in #France against the neoliberal reforms of Macron are an example that should not be lost sight of.



The concert in front of the Opéra Garnier ends with La Marseillaise️under the confetti & applause of the many spectators present. #opera #GiletsJaunes pic.twitter.com/5IaQyg43Cu — Amreen Nazanin Rajavi(Amy) (@Amreen__Rizvi) January 18, 2020

Что известно о масштабной забастовке во Франции?По всей стране заявлено примерно 245 манифестаций. Причиной протеста является обещанная президентом Макроном радикальная пенсионная реформа. Ее суть – переход от сложной системы из 42 различных режимов к универсальной пенсионной системе, начиная с 2025 года.



Реформа предусматривает изменение принципа начисления пенсий и переход к системе пенсионных баллов. Для получения полной пенсии французам придется работать минимум до 64 лет. Этот возраст будет повышаться для того, чтобы пенсионная система оставалась бездефицитной.



Работу над реформой завершает правительство, которое намерено провести ее через парламент в начале 2020 года.

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