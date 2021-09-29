По словам свидетелей, две женщины прибыли в здание воздушной гавани на шикарном арендованном лимузине. Они вылезли в люк и встречали своих мужчин, размахивая деревянным якорем и штурвалом.

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Сопровождал такую ​​встречу оркестр из 5 музыкантов.

Недешевая встреча

Лимузин подъехал к аэропорту под песню "Ах, Одесса".

Запись эффектного появления женщин возле аэропорта Одессы мгновенно распространилась в сети.

Пользователи посмеялись, что на подобную встречу жены потратили едва не всю зарплату мужчин. Впрочем, нашлись и те, кто защищал женщин и хвалил их за эмоции, которые они подарили любимым.

В комментариях к видео в соцсети один из пользователей, который назвал себя мужем одной из организаторов действа, рассказал подробности эффектной акции. По его словам, женщина оплатила все за свой счет и сделала эффект от долгожданной встречи незабываемым.

Смотрите видео встречи моряков в аэропорту Одессы: