Орландо Блум и Кэти Перри сходили на романтическое свидание в Лондоне: фото

Звезду "Пиратов Карибского моря" Орландо Блума и его невесту певицу Кэти Перри увидели при выходе из одного из ресторанов Лондона. Пара имела романтический вечер, после чего проехала на мотоцикле по улицам британской столицы.

Об этом сообщает The Daily Mail.

Звездная пара, которая недавно объявила о помолвке, не скрывает своих романтических отношений. Хоть Орландо Блум и Кэти Перри имеют насыщенные графики, они все же находят время друг на друга. Так, Орландо Блум отправился в Японию, где у Кэти Перри были гастроли, а 25 февраля папарацци увидели пару на свидании в Лондоне.

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Для романтического ужина артистка выбрала элегантный черный костюм. Кэти Перри дополнила образ босоножками на каблуке. В то же время Орландо Блум выбрал для встречи с любимой спортивную одежду. Актер засветился в штанах и горчичной кофте на замке. Кроссовки и куртка завершили "лук" знаменитости для романтического вечера.

Стоит отметить, что звездная пара поужинала в знаменитом ресторане "Мейфери". После романтического застолья Орландо Блум и Кэти Перри поехали на мотоцикле по улицам Лондона. При выходе из заведения влюбленные уже были одеты в защитный шлем. Вероятно, чтобы люди не узнали их.



Кэти Перри и Орландо Блум в Лондоне

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Кэти Перри и Орландо Блум



Стильный "лук" Кэтти Перри

Романтическое свидание Кэти Перри и Орландо Блума

Напомним, что Орландо Блум и Кэти Перри начали отношения еще в 2016 году. Впоследствии в феврале 2017 года пара объявила о разрыве. Уже в августе знаменитости посетили концерт Эда Ширана, во время которого счастливо позировали для селфи с поклонниками.

Недавно западные СМИ распространили информацию, что Орландо Блум и Кэти Перри снова вместе и имеют серьезные намерения. Певица теперь больше заботится об актере и старается не потерять его. Следовательно Орландо Блум решился на женитьбу и сделал предложение звезде, на что она ответила согласием.