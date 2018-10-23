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      Орландо Блум познакомил Кэти Перри со своим сыном

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      Орландо Блум и Кэти Перри
      Орландо Блум и Кэти Перри / People

      Отношения голливудского красавца Орландо Блума и певицы Кэти Перри вышли на совсем другой уровень. Актер решил познакомить свою звездную возлюбленную с 7-летним сыном Флинном.

      В конце сентября Орландо Блум и Кэти Перри порадовали своих поклонников совместным выходом на красную дорожку. Знаменитости впервые появились на светском мероприятии в качестве пары.

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      Теперь же звезды подтвердили, что их отношения более, чем серьезные. Вчера, 22 октября, Орландо Блум пригласил Кэти Перри в Музе современного искусства The Broad, что в Лос-Анджелесе. Однако это не был романтический вечер пары, а знакомство певицы с 7-летним сыном Орландо Блума, который родился после его романа с моделью Мирандой Керр.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Miranda (@mirandakerr)

       

      Вероятно, встреча ребенка с новой избранницей отца прошла успешно. На кадрах в Instagram-Stories видно, что пара весело проводила время с Флинном и хохотала в музее. Отдельные фото они сделали возле скульптуры работы Джордана Вольфсона и гиперреалистичного робота Роны Муэки. Маленький Флинн надел маску собаки, чтобы быть похожим на скульптуру, а Кэти Перри станцевала с Орландо Блумом у зажигательного робота.


      Орландо Блум со своим сыном Флинном / скриншот из соцсетей


      Орландо Блум и Кэти Перри станцевали возле работа в музее / скриншот из соцсетей

      Напомним, что Орландо Блум и Кэти Перри начали встречаться еще в 2016 году. Впоследствии в феврале 2017 года пара объявила о разрыве. Уже в августе знаменитости посетили концерт Эда Ширана, во время которого счастливо позировали для селфи с поклонниками. А в апреле СМИ взорвались информацией: влюбленные звезды решили пожениться. С тех пор пара во время свиданий несколько раз попадала на глаза папарацци.

      Теги: LifeStyle Музыка Кино Голливуд Кети Перри
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 23 октября
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