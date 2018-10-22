Ортопедическая обувь – выгодное капиталовложение в свое здоровье

От качества обуви зависит не только состояние суставов и кожи ног.

Правильная ортопедическая обувь – это еще и здоровье позвоночника, вен нижних конечностей, тазобедренных и коленных суставов.

В прошлом веке специализированную обувь использовали лишь как лечебную меру при различных видах деформации стопы. Сейчас высококачественная анатомическая или ортопедическая обувь – это норма жизни людей, которые хотят избежать в будущем заболевания костно-мышечного аппарата. Обувь особой формы применяется как эффективное средство терапии таких заболеваний как плоскостопие, пяточная шпора, увеличенная косточка большого пальца.

Чем полезна ортопедическая обувь:

изменяется форма свода ноги;

предупреждает или "тормозит" плоскостопие;

не допускает дальнейшего увеличения косточки большого пальца;

отсутствует смещение пальцев стопы;

разгружаются суставы стопы;

равномерно распределяется нагрузка на мышцы и связки стопы;

положительное влияние на позвоночный столб;

правильная поддержка поперечного, продольного свода стопы;

улучшение устойчивости ходьбы;

правильное положение центра тяжести в позиции стоя;

улучшение кровообращения в нижних конечностях.

Чтобы понять, насколько обувь правильная и полезная, необходимо иметь представление как выглядит ортопедическая обувь. Существует ряд отличительных характеристик:

Анатомическая или ортопедическая обувь чаще всего имеет кожаный верх и в обязательном порядке кожаную подкладку;

В специализированной обуви стелька имеет особую конструкцию: встроенный супинатор для поддержки арки стопы. Кроме этого, вкладыши легко вынимаются. Они изготавливаются из современных "дышащих" материалов или из натуральной кожи;

В анатомической обуви всегда есть свободное пространство для пальцев ног и расширенный округлый носок;

В женских моделях есть каблук высотой 3-4 см или удобная платформа не выше чем 5 см;

Подошва как в мужской, так и в женской обуви выполняет амортизирующие функции – мягко пружинит, не скользит, тормозит ударную нагрузку. Она изготавливается из прорезиненных материалов, имеет рельефный рисунок.

Ощутимый эффект от использования ортопедической обуви

Зачем нужна правильная обувь понятно с первых минут. Погружаясь в мягкую, комфортную обувь, которая якобы подстраивается под особенности стопы, человек сразу чувствует комфорт.

Ноги меньше устают во время ходьбы или при статическом положении стоя.

Уменьшаются проявления отечности.

Кожа стоп защищена от болезнетворной грибковой флоры.

Постепенно уменьшаются или исчезают такие изъяны как трещины на пятке, мозолистые образования, болезненные натоптыши.

Значительно снижаются болезненные ощущения из-за косточки на большом пальце.

Специализированную обувь для лечения плоскостопия назначает лечащий специалист. Он же подсказывает, насколько долго и как носить ортопедическую обувь. Если анатомическая обувь используется для профилактики, правила обычные:

На ночь вынимать стельку для просушки;

Подбирать обувь строго по размеру и в соответствии с полнотой ноги;

При застегивании или шнуровке не слишком затягивать ногу, чтобы не передавливать ее;

Не обувать чужую обувь.

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