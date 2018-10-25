Оружие на базаре не купишь, – Геращенко о заявлении ОБСЕ о войсках РФ на Донбассе

Мониторинговая миссия ОБСЕ не увидела прямых доказательств российского вмешательства на востоке Украины, где идет война. Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что миссия представителя ОБСЕ Александра Хуга заканчивается нелепым и неудачным заявлением.

Об этом она написала на свой странице в Facebook.

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По словам Геращенко, миссия СММ еженедельно фиксирует на Донбассе и отражает в своих официальных отчетах – новейшую российскую радиолокационную и другую технику, танки, другое оружие.

Российскую. Новейшую. Не советскую. Такую не купишь на базаре и не перерисуешь вместо звездочки российский флаг,

– заявила Геращинко.

Она подчеркнула, что украинская сторона все эти годы прилагала немало усилий, чтобы процент россиян в наблюдательной миссии уменьшился. Сегодня их меньше - и наблюдатели сразу начали видеть российскую военную технику.

Напомним, ранее 24 Канал сообщал, что наблюдатели ОБСЕ продолжают собирать доказательства присутствия российских военных на оккупированном Донбассе. Недавно они в очередной раз зафиксировали колонны военной техники и разговаривали с кадровыми офицерами вооруженных сил России.

Чем занимается миссия ОБСЕ в Украине?

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) занимается контролем за вооружениями, вопросами мира и прав человека. Ее участниками являются 57 стран, расположенных преимущественно в Европе, а также страны-бывшие члены СССР и США с Канадой. В Украине организация известна, прежде всего, своей мониторинговой миссией на Донбассе. Она начала свою работу 21 марта 2014 года в связи с военными действиями на востоке. Ее основные задачи – это беспристрастно и объективно наблюдать, а также отчитываться о ситуации в Украине и способствовать диалогу между всеми сторонами конфликта. То есть миссия фактически уполномочена только фиксировать правонарушения, а не предотвращать их. Миссия состоит из невооруженных гражданских наблюдателей, а также международных работников из государств-участниц ОБСЕ. Им помогают сотрудники из Украины.