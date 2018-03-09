Оружие везли в Киев не просто так, – нардеп о задержании Рубана с арсеналом

По данным народного депутата Украины Владимира Арьева, оружие, с которым задержали Владимира Рубана на линии разграничения, должно было попасть в Киев.

Соответствующую информацию он обнародовал у себя на странице в Facebook

"Соратник Медведчука задержан с целым арсеналом оружия, которое, по моим источникам, везли в Киев не просто так", – отметил Арьев.

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Стоит отметить, что Рубана задержали с большим арсеналом оружия. Опасную находку обнаружили во время проверки мебели, которую руководитель "Офицерского корпуса" вывозил из оккупированной части Донбасса. В частности, в шкафах и тумбочках нашли минометы со снарядами к ним, автоматы Калашникова, детонаторы и многое другое. Провозилась все это под видом имущества семьи переселенцев, которая якобы планировала жить на подконтрольной Киеву территории.

Напомним, вечером 8 марта стало известно о задержании Владимира Рубана, перевозившего из оккупированной территории немалый арсенал оружия. Хотя само задержание произошло еще в 9 часов этого день. Кроме того, в помещении Рубана провели обыск.

Кто такой Владимир Рубан? Это руководитель Центра освобождения пленных ОО "Офицерский корпус", он занимается обменом пленными между боевиками и украинской стороной. Его обвиняли в приверженности к боевикам "ДНР" и "ЛНР". Кроме того, Рубана в украинских СМИ связывают с кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком.