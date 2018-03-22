Оружия, которое перевозил Рубан, не хватит, чтобы воплотить замысел Савченко, – Василий Вовк

Хватило ли бы оружия, которое пытался ввезти Владимир, чтобы осуществить все замыслы Надежды Савченко в прямом эфире 24 канала рассказал экс-начальник Главного следственного управления СБУ Василий Вовк.

Мужчина отметил, что он слышит многих экспертов, в частности их выводы и попытки угадать предыдущий обвинительный акт. Он отметил, что как следователь может сказать, что экспертизу изъятого оружия уже назначили, но он не может этого знать точно, ведь не имеет доступа к тайне следствия. Однако Василий Вовк убежден, что экспертизу боеприпасов должны были уже назначить.

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Тогда возникает вопрос к следователю. Он должен выяснить для чего предназначалось это оружие, было ли оно боевое, могло ли оружие принести смерть людям и какие могли бы быть жертвы, к каким разрушениям могло бы привести ее применение.

Без экспертизы бессмысленно строить догадки, ведь мы гипотетически можем представить, что все оружие, которое пытался ввезти Владимир Рубан было не боевое. В моей практике были такие случаи, когда докладывали, что задержали мужчину, у которого нашли 45 автоматов, но потом оказалось, что это просто музейные экспонаты,

– отметил Василий Вовк.

Эксперт также отметил, что действительно, даже если все оружие, которое перевозил Рубан окажется боевое, его не хватит, чтобы убить 400 тысяч человек, как сказала Савченко. Но здесь также важен сам факт подготовки преступления, за которое и должна отвечать Надежда Савченко.