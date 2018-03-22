20:17
22 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-8°C
0°C -8°C
  • пятница
    1°C -13°C
  • суббота
    2°C -14°C
  • воскресенье
    2°C -13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля.
Вєсті Кремля
00:02, сегодня
Вести.UA. Бандиты в Верховной Раде. Сюрприз Каддафи для Тимошенко
Вєсті.UA
20:51, 21 марта
Как одесситы мечтали о мэрии будущего, а получили мэра под подозрением.
ЦРУ
09:38, 21 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Колхозы: агробизнес по-советски
Згадати все
21:29, 19 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR

Оружия, которое перевозил Рубан, не хватит, чтобы воплотить замысел Савченко, – Василий Вовк

126 Читати новину українською
Василий Вовк
Василий Вовк / Фото из свободных источников

Хватило ли бы оружия, которое пытался ввезти Владимир, чтобы осуществить все замыслы Надежды Савченко в прямом эфире 24 канала рассказал экс-начальник Главного следственного управления СБУ Василий Вовк.

Мужчина отметил, что он слышит многих экспертов, в частности их выводы и попытки угадать предыдущий обвинительный акт. Он отметил, что как следователь может сказать, что экспертизу изъятого оружия уже назначили, но он не может этого знать точно, ведь не имеет доступа к тайне следствия. Однако Василий Вовк убежден, что экспертизу боеприпасов должны были уже назначить.

Читайте также: Василий Вовк рассказал, когда Савченко стали подозревать в подготовке теракта

Тогда возникает вопрос к следователю. Он должен выяснить для чего предназначалось это оружие, было ли оно боевое, могло ли оружие принести смерть людям и какие могли бы быть жертвы, к каким разрушениям могло бы привести ее применение.

Без экспертизы бессмысленно строить догадки, ведь мы гипотетически можем представить, что все оружие, которое пытался ввезти Владимир Рубан было не боевое. В моей практике были такие случаи, когда докладывали, что задержали мужчину, у которого нашли 45 автоматов, но потом оказалось, что это просто музейные экспонаты,
– отметил Василий Вовк.

Эксперт также отметил, что действительно, даже если все оружие, которое перевозил Рубан окажется боевое, его не хватит, чтобы убить 400 тысяч человек, как сказала Савченко. Но здесь также важен сам факт подготовки преступления, за которое и должна отвечать Надежда Савченко.

Теги: Задержание Савченко Надежда Савченко Новости Украины Оружие терроризм Владимир Рубан СБУ
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук