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      Оружия у людей на Майдане не видели: на суде против экс-беркутовцев прозвучали важные показания

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      Продолжаются суды по делам преступлений против Майдана
      Продолжаются суды по делам преступлений против Майдана / kievpravda.com

      Людей с оружием, которые вели огонь в сторону правоохранителей, среди митингующих не видели. Так заявили бойцы спецподразделения СБУ "Альфа" на заседании суда по делу пяти экс-беркутовцев. Также Святошинский райсуд Киева в очередной раз на 60 суток продлил срок содержания под стражей обвиняемых в массовых расстрелах участников Евромайдана экс-беркутовцев.

      О допросе в Святошинском райсуде Киева двух сотрудников спецподразделения СБУ "Альфа" рассказал прокурор Управления спецрасследований Главного следственного управления ГПУ Алексей Донской, пишет УНИАН. Эти бойцы 20 февраля 2014 года находились на крышах зданий в правительственном квартале и вели контрснайперское наблюдения.

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      Оба бойца "Альфы" в суде подтвердили, что не видели среди митингующих людей с оружием. И что примечательно – не видели людей с оружием ни в окнах гостиницы "Украина", ни на крыше здания Кабмина. А это опровергает версию адвокатов о том, что в одних митингующих могли стрелять другие. К слову, задачей бойцов "Альфы" было как раз выявление и обезвреживание снайперов, которые могли бы вести огонь в сторону правоохранителей.

      Заслушав свидетелей, суд в очередной раз еще на 60 суток продлил срок содержания под стражей пяти экс-беркутовцам, которых подозревают в причастности к расстрелам людей во время Евромайдана 20 февраля 2014 года. Следующее заседание суда по делу запланировано на 11 июня.

      О каком судебном дело идет речь?
      Святошинский райсуд Киева рассматривает дело против экс-беркутовцев Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. Их обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.

      По состоянию на февраль 2018 года следствием было установлено 48 фактов убийств и 80 фактов покушений на убийства людей 20 февраля 2014 года в центре Киева. 15 января 2019 года суд начал допросы свидетелей стороны обвинения.

      "Беркут", убийства, зачистки и преступные приказы: о других судах по делам Майдана – читайте в материале 24 канала.

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      Теги: Новости Украины Судьи Криминальные новости Беркут ГПУ Евромайдан
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