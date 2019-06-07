Оружия у людей на Майдане не видели: на суде против экс-беркутовцев прозвучали важные показания

Людей с оружием, которые вели огонь в сторону правоохранителей, среди митингующих не видели. Так заявили бойцы спецподразделения СБУ "Альфа" на заседании суда по делу пяти экс-беркутовцев. Также Святошинский райсуд Киева в очередной раз на 60 суток продлил срок содержания под стражей обвиняемых в массовых расстрелах участников Евромайдана экс-беркутовцев.

О допросе в Святошинском райсуде Киева двух сотрудников спецподразделения СБУ "Альфа" рассказал прокурор Управления спецрасследований Главного следственного управления ГПУ Алексей Донской, пишет УНИАН. Эти бойцы 20 февраля 2014 года находились на крышах зданий в правительственном квартале и вели контрснайперское наблюдения.

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Оба бойца "Альфы" в суде подтвердили, что не видели среди митингующих людей с оружием. И что примечательно – не видели людей с оружием ни в окнах гостиницы "Украина", ни на крыше здания Кабмина. А это опровергает версию адвокатов о том, что в одних митингующих могли стрелять другие. К слову, задачей бойцов "Альфы" было как раз выявление и обезвреживание снайперов, которые могли бы вести огонь в сторону правоохранителей.

Заслушав свидетелей, суд в очередной раз еще на 60 суток продлил срок содержания под стражей пяти экс-беркутовцам, которых подозревают в причастности к расстрелам людей во время Евромайдана 20 февраля 2014 года. Следующее заседание суда по делу запланировано на 11 июня.

О каком судебном дело идет речь?

Святошинский райсуд Киева рассматривает дело против экс-беркутовцев Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. Их обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.



По состоянию на февраль 2018 года следствием было установлено 48 фактов убийств и 80 фактов покушений на убийства людей 20 февраля 2014 года в центре Киева. 15 января 2019 года суд начал допросы свидетелей стороны обвинения.

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