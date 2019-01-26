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      Осака выиграла Australian Open и станет первой азиаткой, которая возглавит рейтинг WTA

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      Осака выиграла Australian Open
      Осака выиграла Australian Open / twitter.com/australianopen

      Японская теннисистка Наоми Оаска стала победительницей Australian Open, завершающегося в Мельбурне. В драматичном матче Осака победила Петра Квитову.

      В финальном матче 21–летняя японка, которая выбила из соревнований украинку Элина Свитолина победила чешку Петру Квитова со счетом 2: 1 (7: 6, 5: 7, 6: 4).

      Читайте также: Украинская юниорка ворвалась в полуфинал Australian Open

      В первом сете обе теннисистки очень уверенно играли на своей подаче. Поэтому судьба стартовой партии решалась на тайбрейке. Именно Осака и сумела выиграть первый сет, сделав два мини–брейка – 7:2.

      Во втором сете Осака сразу отдала сопернице свою подачу, однако впоследствии ответила двумя брейками. В пятом гейме Наоми снова взяла подачу 28-летней Квитовой и вышла вперед в счете. Однако японке не удалось подать на матч. Квитова не только сделала обратный брейк, но и выиграла 4 гейма подряд и записала в свой актив сет – 5:7.

      В третьем сете японка справилась со своими нервами и вернулась в игру. Наоми в третьем гейме выиграла на подаче Квитовой, что позволило ей праздновать успех в сете и матче.

      С понедельника Осака, которая в Австралии выиграла свой второй титул Большого Шлема, возглавит рейтинг WTA. Она станет первой азиаткой, которая будет возглавлять рейтинг WTA. В 2018 году Наоми победила на US Open.

      В воскресенье, 27 января, состоится финальный поединок в мужском разряде. За победу будут бороться Рафаэль Надаль и Новак Джокович.

      Теги: Спорт Теннис Australian Open
      Источник: 24 Канал
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