Осечка "Шахтера", поражение "Динамо", победа "Черноморца": главные итоги 16-го тура УПЛ

16-й тур отличился большим количеством неожиданностей в матчах лидеров. А также прерванными и продленными антирекордами.

Стоит отметить, что каждый матч УПЛ начинался с минуты молчания в память о жертвах Голодомора в Украине.

"Черная пятница" для "Шахтера"

Начался тур еще в пятницу, 23 ноября, матчем "Шахтера" против "Львова". И закончился первой неожиданностью – "горняки" не сумели обыграть соперников. Даже гол забить игроки донецкой команды не сумели.

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Героем встречи можно считать голкипера "Львова" Александра Бандура, который неоднократно спасал свою команду. Хотя и Андрей Пятов у противоположных ворот во втором тайме выручал свою команду после ударов Бруно. Как итог – нулевая ничья. "Шахтер" и все еще первый.

Позорный антирекорд "Карпат"

Львовские "Карпаты" предыдущие пять матчей чемпионата провели на выезде. Поэтому после двухмесячного перерыва возвращались в родной город. К этому времени на стадионе "Украина" даже заменили табло. Не помогло. "Зелено-белые" снова проиграли дома. На этот раз "Десне". Черниговская команда еще до перерыва дважды забила в ворота "Карпат". А во втором тайме львовяне остались в меньшинстве – удалили защитника Олега Бородая.

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Это пятое подряд поражение в родных стенах для "Карпат". "Десна" же поднялась на пятое место.

"Мариуполь" выигрывает борьбу за еврокубки

Еще одним матчем субботы стала игра "Мариуполя" против "Ворсклы", Полтавчане находятся на четвертом месте, азовцы же на грани топ-6, поэтому каждое набранное очко – это возможность побороться за еврокубковые места. Так и произошло. Все в матче решил единственный гол во втором тайме.

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"Мариуполь" одержал минимальную победу и поднялся на шестое место, обойдя "Зарю". Кроме того, отставание от четвертой "Ворсклы" теперь составляет всего одно очко.

Боевая ничья "Олимпика" и "Зари"

Воскресную программу тура открывал матч "Олимпика" и "Зари". Обеим командам надо было побеждать. Дончанам – чтобы обойти "Карпаты" и сравниться с "Львовом" по набранным очкам. "Заре" – чтобы вернуться в топ-6.

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Не сложилось. Голы в матче были забиты во втором тайме с разницей в семь минут. Сначала "Заря" вышла вперед благодаря Вернидубу. Но не главному тренеру Юрию, а его сыну Виталию. Центральный защитник точно пробил головой после подачи с углового.

Однако его тезка Виталий Балашов счет сравнял. Полузащитник точно выполнил 11-метровый удар. Голкипер луганчан Луис Фелипе угадал направление удара, но до мяча не дотянулся.

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"Заря" теперь только седьмая, а "Олимпик" поднялся на девятое место.

"Черноморец" выигрывает матч за выживание

Девять поражений подряд в чемпионате. Именно такой показатель был у одесского "Черноморца" перед матчем с киевским "Арсеналом". Сам матч мог и не состояться, ведь на стадионе в Одессе отключили отопление. И все же команды сыграли. К радости одесским болельщикам. Ведь "моряки" наконец победили.

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Еще в первом тайме одесситы могли высказывать претензии арбитру, который не заметил игру руками за пределами штрафной вратаря "канониров" Сергея Ситало. Хотя в этом эпизоде ​​игрокам одесской команды тоже стоило играть более искусно, реализуя момент.

Все голы пришлись на второй тайм. Сначала "Арсенал" вышел вперед после удара Сергея Семенюка. Здесь стоит отметить, что игрок оказался самым расторопным в штрафной соперников, удачно сыграв на добивании.

И все же "Черноморец" не только спасся от поражения, но и выиграл. Забив два гола с разницей в одну минуту. Особенно эффектным был гол Николая Мусолитина – в падении головой. При этом игрок только за три минуты до этого вышел на замену.

А уже через минуту после того, как счет стал ничейным, Владимир Коваль точным ударом по низу принес победу "Черноморцу".

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Изменений в турнирной таблице эта победа не принесла – одесситы и дальше на предпоследнем месте. Однако отрыв от "Арсенал-Киев", которые последние, теперь вырос до пяти очков.

"Александрия" побеждает "Динамо" и поднимается на второе место

Центральным матчем, которого все больше всего ожидали, стала игра "Александрии" против "Динамо". Команды в турнирной таблице разделяло всего два очка. А учитывая, что "Шахтер" перед тем сыграл вничью, команды могли приблизиться к лидеру, оставив позади соперника.

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Матч оказался довольно боевым, а первый гол во встрече был забит уже на третьей минуте матча – Андрею Цурикову удался эффектный удар слета в дальний угол. Ответу "Динамо" понадобилось полчаса – забил Беньямин Вербичи.

И антигероем встречи смело можно считать вратаря "Динамо" Дениса Бойко. В простой ситуации во втором тайме он пошел в стык с Цуриковым – в мяч не сыграл, но соперника в штрафной завалил. Как следствие – назначение пенальти, который четко реализовал Андрей Запорожан.

Учитывая, что команды больше не забивали, хозяева поля праздновали победу. Благодаря ей они поднялись на вторую строчку. "Динамо" теперь третье, а отставание от "Шахтера" для киевлян возросло до девяти очков.

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Гол тура

В шестнадцатом туре было много красивых ударов, которые стали результативными. Здесь и гол Филлипова в ворота "Карпат", который немного напоминает гол "горняка" Виктора Коваленко в ворота "Динамо". Эффектный гол удался и Цурикову. Но предпочтение отдадим Мусолитину. Именно благодаря этому удару "Черноморец" сравнял счет, а затем и победил в матче.

Результаты матчей

Шахтер – Львов 0:0

Карпаты – Десна 0:2

Голы: Филиппов, 27 Старенький, 43

Удаление: Бородай, 51 (Карпаты)

Мариуполь – Ворскла 1:0

Гол Зубков, 58

Олимпик – Шахтер 1:1

Голы: Балашов, 58 (пен) – Вернидуб, 51

Черноморец – Арсенал-Киев 2:1

Голы: Мусолитин, 68, Коваль, 69 – Семенюк, 63

Александрия – Динамо 2:1

Голы: Цуриков, 3, Запорожан, 57 (пен) – Вербичи, 33