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ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

Осенний маникюр: 10 модных цветов

84 Читати новину українською
Осенний маникюр: идеи в фото
Осенний маникюр: идеи в фото

В этом году в осеннем маникюре на первое место выходят классические оттенки такие как: черный, белый, красный и нюдовий.

Кроме того, в основной трендовой цветовой гаммы входят телесные, металлические и зеленые цвета.

Читайте также: На примере Меган Маркл: идеи для нюдового маникюра

Посмотрите на Топ-10 самых модных осенних цветов лака, которые можно попробовать уже сейчас.

Фиолетовый баклажан

 

Допис, поширений JINsoon (@jinsoon)

Глубокий серый

 

Допис, поширений côte (@coteshop)

Крем-карамель

 

Допис, поширений Nails inc (@nailsinc)

Красное вино

Радужный сине-фиолетовый

 

Допис, поширений essie (@essie)

Дымчатый красный

Пепельная сирень

Корица

 

Допис, поширений essie (@essie)

Чёрный кофе

Зелёный глянц

 

Допис, поширений OPI (@opi)

 

Теги: LifeStyle Красота Маникюр
Источник: 24 Канал
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