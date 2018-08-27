Осенний маникюр: 10 модных цветов
В этом году в осеннем маникюре на первое место выходят классические оттенки такие как: черный, белый, красный и нюдовий.
Кроме того, в основной трендовой цветовой гаммы входят телесные, металлические и зеленые цвета.
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Посмотрите на Топ-10 самых модных осенних цветов лака, которые можно попробовать уже сейчас.
Фиолетовый баклажан
Глубокий серый
Крем-карамель
Красное вино
Радужный сине-фиолетовый
Дымчатый красный
Пепельная сирень
Корица
Чёрный кофе
Зелёный глянц
Источник: 24 Канал
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