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      Осенний маникюр: трендовые идеи из Instagram

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      Осенний маникюр: идеи в фото
      Осенний маникюр: идеи в фото / Фото из Іnstagram

      За что мы точно любим осень, так это за многообразие красок, которые вдохновляют творить красоту, например, сделать интересный маникюр.

      Мы собрали тренды маникюра 2018 и подобрали несколько вариантов нейл арта, которые вы можете воспроизвести с вашим мастером.

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      Акцент

      Основа маникюра должна быть нейтральной, а один ноготь (или несколько) выделите ярким цветом или блестками.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений JINsoon (@jinsoon)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Frances Liang (@purplenailbox)

      Тёмные оттенки

      Советуем обратить внимание на глубокие синие цвета, которые будут контрастировать с золотой осенью.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Cecy Luna Hdz (@cmoon.nails)

      Камни и стразы

      Тренды в ногтевом искусстве постоянно меняются, в этом сезоне  в моде кристаллы и стразы.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений steph stone (@stephstonenails)

      Животный принт

      Такой принт в моде на аксессуарах и обуви, а ещё и на ногтях.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Miss Pop (@misspopnails)

      Покрытие метталик

      Такое покрытие простое в исполнении, но очень эффектное.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Imarninails (@imarninails)

       

      Теги: LifeStyle Маникюр Красота
      Источник: 24 Канал
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