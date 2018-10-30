Осенний маникюр: трендовые идеи из Instagram

За что мы точно любим осень, так это за многообразие красок, которые вдохновляют творить красоту, например, сделать интересный маникюр.

Мы собрали тренды маникюра 2018 и подобрали несколько вариантов нейл арта, которые вы можете воспроизвести с вашим мастером.

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Акцент

Основа маникюра должна быть нейтральной, а один ноготь (или несколько) выделите ярким цветом или блестками.

Тёмные оттенки

Советуем обратить внимание на глубокие синие цвета, которые будут контрастировать с золотой осенью.

Камни и стразы

Тренды в ногтевом искусстве постоянно меняются, в этом сезоне в моде кристаллы и стразы.

Животный принт

Такой принт в моде на аксессуарах и обуви, а ещё и на ногтях.

Покрытие метталик

Такое покрытие простое в исполнении, но очень эффектное.