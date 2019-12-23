Ощадбанк планирует закрыть до 600 отделений в 2020 году

Ощадбанк объявил планы на следующий год: будут закрывать отделения по всей Украине. Клиенты от изменений не пострадают.

Государственный Ощадбанк думает уменьшить количество своих отделений по всей Украине. Председатель наблюдательного совета банка Байба Айпин в интервью FinClub сообщила, что закрыть планируют 400-600 отделений.

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Известно, что сейчас в Ощадбанке планируют больше развивать интернет-банкинг.

У нас сейчас 2,4 тысячи отделений. По плану должно остаться около 1,8-2 тысяч. При этом мы акцентируем на том, что клиентам по всей территории Украины будут доступны все финансовые сервисы. Как это будет организовано – это другой вопрос,

– сообщила Айпин.

Кстати, сегодня Ощадбанк в третьем квартале 2019 года уже закрыл 16 своих отделений.

Какие еще изменения ждут Ощадбанк в 2020 году?С июля 2020 года государственный "Ощадбанк" планируют перевести в Единую систему гарантирования вкладов – это значит, что банк будет платить взносы, как и остальные банки-участники Фонда гарантирования вкладов физических лиц.