Ощадбанк продлевает действие платежных карточек до 1 июля

Все карты "Ощадбанка", срок действия которых завершается во время карантина, и в дальнейшем будут активными. Банк не будет блокировать их до 1 июля 2020 года.

Банк делает все, чтобы в условиях карантина клиенты имели бесперебойное обслуживание. Об этом заявил председатель правления "Ощадбанка" Андрей Пышный.

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Мы продлили действие карт, которые заканчиваются во время карантина, до 1 июля. Ощад работает, а клиенты остаются дома в безопасности и спокойно пользуются преимуществами дистанционного обслуживания в Ощад 24/7,

– отметил Пышный.

Какие услуги доступны в Ощад 24/7

оплата покупок в онлайн-магазинах;

дистанционные банковские операции;

оплата коммунальных услуг без комиссии;

обмен валюты онлайн;

открытие депозитов.

Однако для осуществления платежей в сети необходимо вводить срок действия карты, указанный на ней. Подробнее об этом банк проинформирует клиентов в SMS-сообщениях.

Кроме того, для минимизации контактов с наличными, в банке рекомендуют оплачивать покупки в торговой сети картами и электронными кошельками.

Обратите внимание! С 17 марта банковским учреждениям запрещено начислять любые штрафы на период карантина. Также украинцы могут не оплачивать ипотеку в период карантина.



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