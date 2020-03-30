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      Ощадбанк продлевает действие платежных карточек до 1 июля

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      "Ощадбанк" продовжує дію платіжних карток до 1 липня / ukrinform.ua

      Все карты "Ощадбанка", срок действия которых завершается во время карантина, и в дальнейшем будут активными. Банк не будет блокировать их до 1 июля 2020 года.

      Банк делает все, чтобы в условиях карантина клиенты имели бесперебойное обслуживание. Об этом заявил председатель правления "Ощадбанка" Андрей Пышный.

      Обратите внимание Карантин и работа банков: валютные ограничения и санитарные часы

      Мы продлили действие карт, которые заканчиваются во время карантина, до 1 июля. Ощад работает, а клиенты остаются дома в безопасности и спокойно пользуются преимуществами дистанционного обслуживания в Ощад 24/7,
      – отметил Пышный.

      Какие услуги доступны в Ощад 24/7

      • оплата покупок в онлайн-магазинах;
      • дистанционные банковские операции;
      • оплата коммунальных услуг без комиссии;
      • обмен валюты онлайн;
      • открытие депозитов.

      Однако для осуществления платежей в сети необходимо вводить срок действия карты, указанный на ней. Подробнее об этом банк проинформирует клиентов в SMS-сообщениях.

      Кроме того, для минимизации контактов с наличными, в банке рекомендуют оплачивать покупки в торговой сети картами и электронными кошельками.

      Обратите внимание! С 17 марта банковским учреждениям запрещено начислять любые штрафы на период карантина. Также украинцы могут не оплачивать ипотеку в период карантина.

      банки нбу коронавірус
      Какие финансовые облегчения действуют на время карантина / Инфографика 24 канала

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Финансы Деньги Карантин в Украине 2020 Ощадбанк Банки
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