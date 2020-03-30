Ощадбанк продлевает действие платежных карточек до 1 июля
Все карты "Ощадбанка", срок действия которых завершается во время карантина, и в дальнейшем будут активными. Банк не будет блокировать их до 1 июля 2020 года.
Банк делает все, чтобы в условиях карантина клиенты имели бесперебойное обслуживание. Об этом заявил председатель правления "Ощадбанка" Андрей Пышный.
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Мы продлили действие карт, которые заканчиваются во время карантина, до 1 июля. Ощад работает, а клиенты остаются дома в безопасности и спокойно пользуются преимуществами дистанционного обслуживания в Ощад 24/7,
– отметил Пышный.
Какие услуги доступны в Ощад 24/7
- оплата покупок в онлайн-магазинах;
- дистанционные банковские операции;
- оплата коммунальных услуг без комиссии;
- обмен валюты онлайн;
- открытие депозитов.
Однако для осуществления платежей в сети необходимо вводить срок действия карты, указанный на ней. Подробнее об этом банк проинформирует клиентов в SMS-сообщениях.
Кроме того, для минимизации контактов с наличными, в банке рекомендуют оплачивать покупки в торговой сети картами и электронными кошельками.
Обратите внимание! С 17 марта банковским учреждениям запрещено начислять любые штрафы на период карантина. Также украинцы могут не оплачивать ипотеку в период карантина.
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