"Ощадбанк" выпустил виртуальную банковскую карточку: как она работает

"Ощадбанк" стал первым банком в Украине, который запустил цифровую виртуальную prepaid-карту. Интересно, что чтобы оформить такую карту пользователю не нужно идти в банк, ее можно оформить онлайн.

Об этом пишет ain.ua.

При оформлении пользователь получает ее реквизиты, при этом сама карта существует только в цифровом виде.

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Процесс оформления простой: после звонка в контакт-центр необходимо выбрать пункт меню "Сервисы для Prepaid-карт", далее "Выпуск карты для фестиваля BeLive". Робот в голосовом меню расскажет о карте и поможет ее выпустить. Вам нужно придумать и дважды ввести PIN-код, после чего вы получите SMS, код из которого необходимо указать в онлайн-помощнике на сайте банка в разделе "Получить реквизиты Prepaid карты".

Карта существует только в цифровом виде

После этого краточка уже активирована, ее можно пополнять и использовать для бесконтактных оплат смартфоном с помощью Google Pay или "Ощад Pay", или расчетов за "Ощад 24/7".

Пополнить эту цифровую карту можно в терминалах и кассах "Ощадбанка".

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