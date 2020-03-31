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      Ощутимый толчок и историческое событие: Шмыгаль и Ермак поприветствовали открытие рынка земли

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      Денис Шмыгаль поддержал решение Рады о рынке земли / "Радио Свобода"

      Верховная Рада отдала 259 голосов за открытие рынка земель сельскохозяйственного назначения в ночь на 31 марта. На это событие уже отреагировали глава правительства Денис Шмыгаль и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

      Руководитель ОП Ермак в фейсбуке назвал голосование за рынок земли в Раде историческим событием. 

      Это интересно Закон о рынке земли приняли: какие фракции и депутаты голосовали за, а какие против

      Вместе с тем, решение Рады – это только первый шаг земельной реформы.

      Правительство должно сделать еще очень много для развития прозрачного и справедливого земельного рынка – от эффективного земельного кадастра до системной поддержки наших фермеров,
      – написал Ермак.

      В правительстве также отреагировали: пост в телеграмм-канале опубликовал премьер-министр Денис Шмыгаль. Он приветствовал решение Раді о принятии закона о рынке земли сельскохозяйственного назначения. 

      Снятие моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения – это ощутимый толчок для развития экономики, фермерства, аграрного комплекса в Украине,
      – считает Шмыгаль.

      Что предусматривает законопроект о рынке земли

      • С 1 июля 2021 землю смогут покупать и продавать.
      • Но будут действовать ограничения: купить землю смогут только физические лица и не более 100 гектаров в одни руки.
      • С 2023 ограничения составит 10 тысяч гектаров в одни руки.
      • Юридические лица смогут покупать землю только с 2024 и с ограничением в 10 тысяч гектаров.
      • Иностранные граждане будут иметь право покупать землю только после референдума, если украинцы на это согласятся.
      • В первые 2 года действия закона запрещено продавать земли, находящиеся в государственной собственности.
      • Свободный оборот земли будет касаться только участков, принадлежащих пайщикам.

      Принятие закона о рынке земли и закона о регулировании банковской деятельности – это условия для получения новой программы финансирования от МВФ на приблизительно 8 миллиардов долларов. Зеленский считает, что эта помощь нужна Украине для преодоления последствий кризиса и пандемии COVID-19.

      земля
      Рынок земли: поддерживают ли украинцы / Инфографика 24 канала

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Андрей Ермак Офіс Президента Кабинет Министров Украины Денис Шмыгаль Рынок земли
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