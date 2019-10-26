Ошибка на 11 миллионов: на Донетчине положили дорогу не там, где нужно

На Донетчине рабочие должны были построить подъездную дорогу к региональному ландшафтному парку "Клебан-Бык". Но положили асфальт совсем не в том месте – на 11 смежных земельных участках, имеющих совсем другие кадастровые номера, чем указано в технической документации. Работами занималась компания "Хозхимсервис".

Суть дела

Как говорится в постановлении суда, в июне 2018 года управление капитального строительства Дружковского городского совета заключило договор подряда с компанией "Хозхимсервис" по строительству подъездной дороги к региональному ландшафтному парку "Клебан-Бык". Сумма работ составила 11 миллионов гривен, передает "Свободное радио".

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В конце августа 2018 года отчитались, что работы завершены. Но на самом деле дорогу строили не там, где это планировали по проекту строительства. Кроме того, следователи выяснили, что земельные участки, на которых был положен асфальт, являются сельскохозяйственными землями и имеют совсем другие кадастровые номера.

Зато для строительства дороги выделяли лесополосу, и в проекте было запланировано, что на ней выкорчуют кустарники. Однако фактически работ там не проводили. Это подтверждает и осмотр участка.

Интересная деталь

Одним из свидетелей этого дела является начальник Константиновского районного производственного отдела госпредприятия "Центр государственного земельного кадастра". Перед началом работ по строительству дороги он лично выезжал и на местности определял строителям границы земельного участка, на котором должны были производиться работы.

Однако, по данным досудебного расследования, работы выполняли работники дочернего предприятия "Донецкий облавтодор", а "Хозхимсервис" использовали как предприятие для получения бюджетных средств.

Что расследуют правоохранители

По данному делу правоохранители открыли уголовное производство, однако подозрения еще никому не объявляли. Дело открыли по статье о присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Санкция этой статьи предусматривает:

штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов;

исправительные работы сроком до двух лет;

ограничением свободы сроком до четырех .лет;

лишение свободы сроком до четырех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

В случае доказательства вины, суд будет решать, какое именно наказание назначить.

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Что известно об этой дороге сегодня

Несмотря на расследование, дорогу все же ввели в эксплуатацию. В региональном ландшафтном парке "Клебан-Бык" убеждают, что благодаря удобному пути увеличился поток туристов примерно на 70%.

Знаю что дорогу там проложили. Знаю, что клали перед Купальскими праздниками. Делали проект, я его, правда, в глаза не видел. Сейчас дорога является хорошей, все – благодарны, а туристы – в восторге. А что не там, вот я впервые слышу, если честно. Только могу констатировать, что для туризма это очень круто,

- рассказал заведующий отделом связей со СМИ парка "Клебан-Бык" Андрей Тараман.

Еще один скандал, который стоил налогоплательщикам немаленькую сумму, вспыхнул недавно на Львовщине. Здесь заплатили более 581 тысячу гривен за 51 дорожный знак, которыми должны были обозначать исторические памятники. Правда, содержат эти знаки ложный перевод с украинского на английский язык. К примеру, на одном из дорожных знаков возле Сколе на трассе Киев-Чоп "уездный проводник " перевели как "air condition", то есть "кондиционирование воздуха". Интересно, что как минимум семь членов тендерного комитета, который давал разрешение на работы, видели этот перевод, но ошибок не заметили.

Во Львовской облгосадминистрации всю ответственность за неправильный перевод возложили на компанию, которая производила эти знаки. Речь идет об ООО "Дорожные знаки".

У нас – не переводческое агентство. Мы в тендере поставили то, что мы хотим получить. У нас – департамент культуры, а не международных отношений, где все обязаны знать английский язык,

– заявила директор департамента культуры ЛОГА Мирослава Туркало.