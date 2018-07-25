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Ошибки в Google Docs будет искать искусственный интеллект

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Ошибки в Google Docs будет искать искусственный интеллект
Ошибки в Google Docs будет искать искусственный интеллект / Фото из открытых источников

Сервис Google Docs будет использовать искусственный интеллект для поиска грамматических ошибок. Сейчас проходит тестирование этой функции и работает сервис только для английского языка.

Об этом сообщает TechCrunch.

По словам разработчиков, новый сервис замечает как базовые грамматические ошибки, так и более сложные проблемы со структурой предложения, например неправильное использование придаточных предложений.

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Причем, инженеры планируют, что в перспективе искусственный интеллект Google научится выявлять и исправлять еще более сложные проблемы в тексте.

"Мы применили высокоэффективный подход к грамматической коррекции, основанный на машинном переводе. Наш подход к грамматике схож с переводом. По сути, мы берем несоответствующий английский язык и используем наши технологии, чтобы перевести его на правильный английский", – объяснил вице-президент Google по продуктам Дэвид Теккерей.

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Теги: Техно Google Искусственный интеллект
Источник: 24 Канал
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