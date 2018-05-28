Ошибочное мнение: ученые назвали 7 продуктов, которые большинство считает полезными

Некоторые пищевые продукты, которые принято считать полезными, на самом деле только маскируются под "здоровые".

Из-за тренда на здоровую жизнь и правильное питание на прилавках супермаркетов и магазинов часто появляются псевдополезные продукты, передает "Сегодня".

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Нужно внимательно читать состав продуктов, чтобы не попасться на крючок маркетологов. В перечень опасных вошли довольно неожиданные продукты.

Йогурты

Натуральные йогрути очень полезны для организма, но для этого они не должны содержать никаких добавок. А большинство йогуртов, которые можно найти на полках магазинов, содержат много сахара, мало белка, они очень калорийные.

Овсянка быстрого приготовления

Каши быстрого приготовления имеют высокий гликемический индекс. Из-за того, что она быстро усваивается организмом, тело получает лишние калории. Также они имеют различные добавки и сахар.

Хрустящие хлебцы

О да, на первый взгляд, один из самых популярных "фитнес"-продуктов скрывает нешуточные угрозы. В хлебцы добавляют различные жиры и дополнения, которые могут негативно повлиять на здоровье.

Банановые чипсы

Чипсы из бананов действительно полезны, но не из супермаркета. Так как производители часто добавляют много ароматизаторов и усилителей вкуса или жарят во фритюре в большом количестве масла.

Сухофрукты и цукаты

Чтобы сохранить красивый внешний вид, фрукты часто покрывают толстым слоем сахара и обрабатывают различными химикатами, чтобы защитить их от вредителей.

Консервированные овощи и фрукты

Закрутки из магазина могут содержать много уксуса, сахара и различных консервантов.

Плавленый сыр

Сегодня очень трудно найти настоящий плавленый сыр. Большинство продуктов содержат молоко с творожной массой и ряд вредных химических добавок, в частности натрий.