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Ошуканий Фірташ, "Слава Україні" від хорватів та як правильно обрати кавун: топ-5 блогів тижня

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Топ-5 блогів тижня
Топ-5 блогів тижня / 24 Канал

Журналісти 24 каналу підібрали для вас блоги, які цього тижня читали найбільше.

1. Як і коли їсти кавуни та дині, щоб не отруїтися 
Кавуни та дині вже кілька тижнів продають на ринках в Україні, однак зараз є ризик отруїтися баштанними, адже вони вирощені у теплицях з додаванням нітратів та барвників. Коли можна їсти кавуни та дині без шкоди для організму та чим вони корисні – читайте в публікації сайту 24.

2. "Слава Україні" від хорватів засліпила українців від важливої новини про Фірташа 
Ну от, звичайно, приємно дивитися, як сотні тисяч українців забули раптом про власні чвари заради того, аби підпалити ватку на сторінці фіфи.

3. Як і чому Україна стала причиною скандалу на Чемпіонаті світу з футболу у Росії 
Збірна України не потрапила на Чемпіонат світу. Від цього нас "звільнили" хорвати, коли обіграли "синьо-жовтих" у Києві та залишили поза Мундіалем. Але без українців цей Чемпіонат не обійшовся.

4. Фінал Захара: чому ватажок терористів втік до РФ та навіщо була вся клоунада 
Днями письменник Захар Прилєпін заявив про те, що повертається до Москви після двох років служби в "ЗС" "ДНР". Насправді ж, на окупованих територіях Донбасу терорист займався зовсім не військовою справою, яка наразі виявилася зовсім нікому не потрібною.

5. Слава Україні: як хорвати та українці спровокували скандал на ЧС-2018 
Представники хорватського футболу зуміли "залучити" Україну до участі в цьогорічному футбольному чемпіонаті світу, хоч наша збірна там не грає. Хотіли підтримати Україну та "Динамо". Натомість – спровокували міжнародний скандал.

Читайте також: Справа Жиліна живе: Захарченко кинув ліпшого друга після провалу

Автор: Блог Медиа
Теги: Новости политики Публикации Война на Донбассе Слава Украине скандал с хорватскими футболистами ФИФА Дмитрий Фирташ Блоги недели
Источник: 24 Канал
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