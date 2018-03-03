Оскар 2018: какой фильм должен получить главную кинопремию?
90-я церемония премии "Оскар" состоится 4 марта 2018 года. Также известно, какие фильмы поборятся с главной кинопремией. В список номинантов попали сразу 9 лент.
За статуэтку "Оскар" в номинации "Наилучший фильм года" соревнуются следующие картины:
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"Три билборда под Эббингом, Миссури"
"Ловушка"
"Назови меня своим именем"
"Темные времена"
"Дюнкерк"
"Призрачная нить"
"Леди Птица"
"Форма воды"
"Секретное досье"
Подробнее о каждом из этих фильмов – читайте в нашем материале.
Источник: 24 Канал
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