Оскар 2018: какой фильм должен получить главную кинопремию?

90-я церемония премии "Оскар" состоится 4 марта 2018 года. Также известно, какие фильмы поборятся с главной кинопремией. В список номинантов попали сразу 9 лент.

За статуэтку "Оскар" в номинации "Наилучший фильм года" соревнуются следующие картины:

Читайте также: Оскар 2018: интересные факты о номинантах, которые стоит знать

"Три билборда под Эббингом, Миссури"

"Ловушка"

"Назови меня своим именем"

"Темные времена"

"Дюнкерк"

"Призрачная нить"

"Леди Птица"

"Форма воды"

"Секретное досье"

Подробнее о каждом из этих фильмов – читайте в нашем материале.