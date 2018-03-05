Оскар 2018: яркие фото с красной дорожки

90-я церемония награждения кинопремией "Оскар" 2018 началась 5 марта в 3:00 (по киевскому времени). На красной дорожке "Оскара" звезды начали появляться в 18:30 по местному времени (3:30 по киевскому)

Объявление победителей премии "Оскар-2018" состоялось в театре "Долби" в Лос-Анджелесе (США). Дата проведения церемонии в этом году была перенесена с февраля на март из-за совпадения с зимними Олимпийскими играми 2018 года, которые прошли с 9 по 25 февраля в Корее.

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Ежегодно мир узнает о новых номинантах и победителях, постоянным остается только одно – красная дорожка, наблюдать за которой не менее интересно, чем за событиями, разворачивающимися на сцене.

За идеальными образами знаменитостей в этот вечер скрывается работа голливудских стилистов, а на изготовление платьев уходят десятки часов ручной работы. Потому не удивительно, что появления звезд на красной дорожке церемонии ждут не меньше, чем результатов "Оскара".

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Сальма Хайек



Сирша Ронан



Марго Робби



Дэниэл Калуя



Грета Гервиг



Мэри Джей Блайдж



Тимоти Шаламе



Эмили Блант



Стивен Спилберг и Кейт Капшоу



Октавия Спенсер



Салли Хокинс



Аллисон Дяэнни



Джордан Пил и Челси Перетти



Лесли Менвилл



Махершалалхашбаз Али



Галь Гадот



Мерил Стрип



Люпита Нионго



Уильям Дефо и Гьяда Колагранде



Тиффани Геддиш



Виола Дэвис



Гэри Олдмен и Жизель Шмидт



Зендая



Эмма Стоун



Николь Кидман



Дженнифер Лоуренс



Хелен Миррен



Кумейл Нанджиани и Эмили В. Гордон



Андра Дей



Камила Алвес и Меттью Макконахи



Сандра Баллок



Джейн Фонда



Вупи Голдберг



Лора Дерн



Аньес Варда



Эшли Джад



Кристофер Пламмер



Элизабет Мосс



Рита Морено



Калеб Лэндри Джонс



Сэм Рокуэлл и Лесли Бибб



Майкл Сталберг



Ричард Дженкинс и Шерон Р. Фридрик