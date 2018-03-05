14:39
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Оскар 2018: яркие фото с красной дорожки

4422 Читати новину українською
Оскар 2018: красная дорожка
Оскар 2018: красная дорожка / gettyimages

90-я церемония награждения кинопремией "Оскар" 2018 началась 5 марта в 3:00 (по киевскому времени). На красной дорожке "Оскара" звезды начали появляться в 18:30 по местному времени (3:30 по киевскому)

Объявление победителей премии "Оскар-2018" состоялось в театре "Долби" в Лос-Анджелесе (США). Дата проведения церемонии в этом году была перенесена с февраля на март из-за совпадения с зимними Олимпийскими играми 2018 года, которые прошли с 9 по 25 февраля в Корее.

Читайте также: Оскар 2018: хронология объявления победителей

Ежегодно мир узнает о новых номинантах и победителях, постоянным остается только одно – красная дорожка, наблюдать за которой не менее интересно, чем за событиями, разворачивающимися на сцене.

За идеальными образами знаменитостей в этот вечер скрывается работа голливудских стилистов, а на изготовление платьев уходят десятки часов ручной работы. Потому не удивительно, что появления звезд на красной дорожке церемонии ждут не меньше, чем результатов "Оскара".

Читайте также: Оскар 2018: все победители главной премии в области кино


Сальма Хайек


Сирша Ронан


Марго Робби


Дэниэл Калуя


Грета Гервиг


Мэри Джей Блайдж


Тимоти Шаламе


Эмили Блант


Стивен Спилберг и Кейт Капшоу


Октавия Спенсер


Салли Хокинс


Аллисон Дяэнни


Джордан Пил и Челси Перетти


Лесли Менвилл


Махершалалхашбаз Али


Галь Гадот


Мерил Стрип


Люпита Нионго


Уильям Дефо и Гьяда Колагранде


Тиффани Геддиш


Виола Дэвис


Гэри Олдмен и Жизель Шмидт


Зендая


Эмма Стоун


Николь Кидман


Дженнифер Лоуренс


Хелен Миррен


Кумейл Нанджиани и Эмили В. Гордон


Андра Дей


Камила Алвес и Меттью Макконахи


Сандра Баллок


Джейн Фонда


Вупи Голдберг


Лора Дерн


Аньес Варда


Эшли Джад


Кристофер Пламмер


Элизабет Мосс


Рита Морено


Калеб Лэндри Джонс


Сэм Рокуэлл и Лесли Бибб


Майкл Сталберг


Ричард Дженкинс и Шерон Р. Фридрик


Эбби Корниш

Теги: LifeStyle Новости Украины Мода Голливуд Новости культуры Кино Оскар-2018 Оскар Награды
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 5 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Черговий ганебний провал: чому СБУ така нікчемна
сегодня, 14:00 Черговий ганебний провал: чому СБУ така нікчемна
Дмитро Гнап 392
Украина и
сегодня, 13:01 Украина и "голубое топливо": у кого покупаем газ и на что он идет
377
Когда Украина сможет вернуть Крым
сегодня, 12:01 Когда Украина сможет вернуть Крым
Блог Медіа 1704
Приключения
сегодня, 11:01 Приключения "ихтамнет"-ов и выборы Путина в России: минута юмора от карикатуристов
559
Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
сегодня, 10:01 Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
Сергій Лещенко 1325
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук