Оскар 2018: яркие фото с красной дорожки
90-я церемония награждения кинопремией "Оскар" 2018 началась 5 марта в 3:00 (по киевскому времени). На красной дорожке "Оскара" звезды начали появляться в 18:30 по местному времени (3:30 по киевскому)
Объявление победителей премии "Оскар-2018" состоялось в театре "Долби" в Лос-Анджелесе (США). Дата проведения церемонии в этом году была перенесена с февраля на март из-за совпадения с зимними Олимпийскими играми 2018 года, которые прошли с 9 по 25 февраля в Корее.
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Ежегодно мир узнает о новых номинантах и победителях, постоянным остается только одно – красная дорожка, наблюдать за которой не менее интересно, чем за событиями, разворачивающимися на сцене.
За идеальными образами знаменитостей в этот вечер скрывается работа голливудских стилистов, а на изготовление платьев уходят десятки часов ручной работы. Потому не удивительно, что появления звезд на красной дорожке церемонии ждут не меньше, чем результатов "Оскара".
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Сальма Хайек
Сирша Ронан
Марго Робби
Дэниэл Калуя
Грета Гервиг
Мэри Джей Блайдж
Тимоти Шаламе
Эмили Блант
Стивен Спилберг и Кейт Капшоу
Октавия Спенсер
Салли Хокинс
Аллисон Дяэнни
Джордан Пил и Челси Перетти
Лесли Менвилл
Махершалалхашбаз Али
Галь Гадот
Мерил Стрип
Люпита Нионго
Уильям Дефо и Гьяда Колагранде
Тиффани Геддиш
Виола Дэвис
Гэри Олдмен и Жизель Шмидт
Зендая
Эмма Стоун
Николь Кидман
Дженнифер Лоуренс
Хелен Миррен
Кумейл Нанджиани и Эмили В. Гордон
Андра Дей
Камила Алвес и Меттью Макконахи
Сандра Баллок
Джейн Фонда
Вупи Голдберг
Лора Дерн
Аньес Варда
Эшли Джад
Кристофер Пламмер
Элизабет Мосс
Рита Морено
Калеб Лэндри Джонс
Сэм Рокуэлл и Лесли Бибб
Майкл Сталберг
Ричард Дженкинс и Шерон Р. Фридрик
Эбби Корниш