Оскар 2018: лучшие моменты церемонии в гифках

В ночь с 4 на 5 марта состоялась 90 церемония награждения кинопремии "Оскар 2018". Звезды получили свои престижные награды и похвастались платьями на красной дорожке.

Лучшим фильмом года стала лента "Форма воды" режиссера Гильермо дель Торо, лучшим актером стал Гэри Олдмен за роль в фильме "Темные времена", а лучшей актрисой стала Фрэнсис МакДорманд за женскую роль в фильме "Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури".

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Но каждый год церемония премии "Оскар" запоминается зрителям не только победами, но и курьезными моментами и искренними эмоциями знаменитостей.

Мы собрали для вас самые интересные гифкы нынешней церемонии "Оскар". Наслаждайтесь лучшеми моментами вместе с нами.

Текстовую трансляцию церемонии "Оскар 2018" можно посмотреть по ссылке.