Оскар-2018: что нужно знать о фильмах, претендующих на главную награду

Всех номинантов на юбилейную 90-ю кинопремию "Оскар" 2018 объявили 23 января в Лос-Анджелесе. В номинацию "Лучший фильм года" попали сразу девять фильмов! Какие фильмы номинированы, какие награды они уже получили и кто имеет шансы получить желаемую статуэтку "Оскар" – читайте в материале.

Прямая трансляция объявления номинантов "Оскар 2018" состоялась на официальном Youtube-канале Американской киноакадемии. Во время эфира были названы короткие списки в 24 номинациях, финальное голосование за победителя в каждой из которых состоялось с 20 по 27 февраля.

Читайте также: Оскар 2018: список номинантов на премию



Оскар 2018: номинация "Лучший фильм года" – список

Обладателей кинопремии "Оскар 2018" назовут 4 марта. Премия "Оскар" за лучший фильм – считается важнейшей и самой престижной, поскольку явлется высоким признанием в целом всей работы над картиной: режиссеров, актеров, композиторов, сценаристов, операторов и всех остальных, кто приложил усилия для ее создания. Так кто же будет бороться за звание "Лучшего фильма года" на церемонии в этом году?

Назови меня своим именем (режиссер Лука Гуаданьино)

Номинация "Лучший фильм года" – фильм "Назови меня своим именем"

Фильм "Назови меня своим именем" (Call Me by Your Name) в общем номинирован в четырех категориях на "Оскар" – "Лучший фильм года", "Лучшая мужская роль", "Лучший сценарий-адаптация" и "Лучшая песня". Так что шансы получить хотя бы одну статуэтку – большие.

Режиссер ленты Лука Гуаданьино, сценарий был написан по мотивам одноименной книги Андре Асимана. В центре сюжета – отношения между 17-летним Элио (Тимоти Шаламет), живущем в Италии, и 24-летним ученым Оливером (Арми Хаммер), который гостит на вилле его родителей



Кадр из фильма "Назови меня своим именем"

В фильме – совсем нет времени, лето застыло и, кажется, оно никогда не закончится. Премьера фильма состоялась в декабре, когда недостаток тепла ощущается особенно остро. А теперь представьте – лето, север Италии, романтические отношения ... Кажется, что этот момент вечен.

"Назови меня своим именем" – это фильм о взрослении, даже можно сказать, что это типичная история, если бы не нотки смелости главных героев и их тайных желаний. Это рассказ о сложных вещах такими простыми словами. Изысканные образы, которые создали Хаммер и Чаламет, легко откладываются в памяти после просмотра. Хочется остаться в этой сказочной атмосфере как можно дольше. К счастью, по словам режиссера, продолжение истории может случиться скоро.



Кадр из фильма "Назови меня своим именем"

Фильм получил "Награду Тома По за лучший ЛГБТ-фильм". Отношения между Элио и Оливером романтические, непринужденные, а главное – такие природные. Что касается реальной жизни, то Эрми Хаммер женат на журналистке Элизабет Чэмберс с 2019 года, пара воспитывает уже двоих детей. Тимоти Чаламет о своей личной жизни почти не рассказывает и не ведет никаких соцсетей. Единственный роман актера, о котором знает пресса, – это его отношения пятилетней давности с дочерью Мадонны. В интервью Тимоти предпочитает не отвечать на вопросы об отношениях вообще.

Читайте также: Оскар 2018: Джеймса Франко не номинировали из-за секс-скандала, – СМИ

Фильм "Назови меня своим именем": трейлер

Награды: фильм уже успели номинировать на десятках церемониях, где он получил несколько наград. В частности, фильм получил такие звания: "Фильм года" (Премия Американского киноинститута), "Награда Тома По за лучший ЛГБТ-фильм" (Сообщество кинокритиков Канзас-Сити) и "Лучший фильм" (Ассоциация кинокритиков Чикаго).

Также отдельно отметили работу актеров и режиссера. Тимоти Шалеме, который претендует на "Оскар" за лучшую мужчине роль, стал "Лучшим актером" по версии Ассоциации кинокритиков Чикаго, Сообщества кинокритиков Канзас-Сити, а также к получил награду "Актерский прорыв" от Голливудской кинопремии. Также Тимоти Шалеме был номинирован в категории "Лучшая мужа роль" на церемонии "Золотой глобус-2018", но уступил победу Сэму Роквеллу ( "Три билборды на границе Эббинг, Миссури»). Кстати, этот фильм также будет соревноваться в категориях "Лучший фильм" и "Лучшая мужская роль". "Золотой глобус" ввжаеться "репетицией Оскара", поэтому вполне вероятно, что Сэм Рокуэлл одержит победу и здесь.

Прочь (режиссер Джордан Пол)



Номинация "Лучший фильм года" – фильм "Прочь"

Фильм ужасов "Прочь" (Get Out) также имеет немалые шансы на победу – лента номинирована в четырех категориях: "Лучший фильм года", "Лучший режиссер", "Лучшая мужская роль" и "Лучший оригинальный сценарий".

"Прочь" – это режиссерский дебют Джордана Пила, который еще и самостоятельно написал сценарий. И очень удачный дебют! Под руководством продюсера хорроров – Джейсона Блума – Пол снял фильм-сенсацию. "Прочь" прекрасно встретили, как американские зрители, так и критики. На влиятельном сайте Rotten Tomatoes картина долгое время имела 100% рейтинг и сейчас занимает шестое место в общем списке за всю историю их существования. На верхних строчках "томатов" мечтает оказаться каждая картина, а для хоррора – это фантастический результат!

Кинолента действительно стала свежим глотком воздуха в потоке однотипных триллеров. Джордан Пол стремился создать вовсе не стандартную страшилку, а жаждал поговорить на очень серьезные темы. Подобный подход к расовой проблематике выглядит оригинальным, учитывая количество драм на эту тему. И неудивительно, что фильм ужасов претендует на "Оскар".

Прочь: трейлер

Награды: похвастаться наградами, как предыдущий фильм, фильм "Прочь" не может. На "Золотом глобусе" фильм был номинирован в двух категориях – "Лучший фильм" и "Лучшая мужская роль" – но, правда, ни одной победы так и не получил.

Однако фильм одержал победу кинопремию "Выбор критиков" в номинации "Лучший фильм ужасов/научно-фантастический фильм". Главного актера фильма – Дэниэл Калуя – отметили на Премии Национального общества кинокритиков США, он одержал победу в номинации "Лучший актер". А режиссер и сценарист фильма – Джордан Пол – получил награду "Лучший сценарий" на кинопремии "Выбор критиков".

Тёмные времена (режиссер Джо Райт)

Номинация "Лучший фильм года" – фильм "Тёмные времена"

Фильм "Тёмные времена" (Darkest Hour) номинирован в шести категориях на "Оскар" – "Лучший фильм", "Лучшая мужская роль", "Лучшая работа художника-постановщика", "Лучшая операторская работа", "Лучший дизайн костюмов" и "Лучший грим".

Читайте также: Американская гильдия продюсеров назвала лучший фильм 2017 года

Через полгода после премьеры нашумевшей военной драмы Кристофера Нолана "Дюнкерк" на экраны вышел фильм от режиссера Джо Райта "Тёмные времена", который рассказывает о тех же майских днях 1940 года. Только теперь в центре повествования не британские военнослужащие, зажатые между морем и гитлеровской армией в наступлении, а человек, который, помимо прочего, принимал решение о том, каким образом спасать эти три с лишним сотни тысяч жизней – новоизбранный премьер-министр Великобритании, сэр Уинстон Черчилль.



Кадр из фильма "Тёмные времена"

Фильм рассказывает о том месяце жизни легендарного политика, когда он получил высокий государственный пост вместе с ужасным бременем ответственности за страну, которой принадлежало активно вступить во Вторую мировую войну. Исполнить главную роль в картине доверили Гэри Олдмен – актеру, мало чем похожему на свой исторический прототип. Впрочем, авторы картины сделали ставку на умение Олдмэна перевоплощаться. И, конечно, на продвинутый пластический грим. И они не прогадали.

Фактически Олдмен как таковой на экране отсутствует – ни выражение глаз, ни улыбка, ни мимика, ни осанка, ни походка не выдают актера. Перед зрителем полный, сутулый, лысоватый, пожилой, но при этом достаточно бодрый и решительный человек с характерным тяжелым взглядом.

Перевоплощение Гэри Олдмен для фильма "Тёмные времена"

Впрочем, основная заслуга в части правдоподобия, искренности и эмоциональной напряженности фильма лежит все-таки на самом Олдмене. Убери его из кадра и замени кем-то менее одаренным, и превалировать начнет заложенный в сценарий пафос борьбы.

Фильм "Тёмные времена": трейлер

Награды: фильм уверенно получает награды в двух категориях – "Лучшая мужская роль" и "Лучший грим". Что примечательно, Гэри Олдмен фаворит в первой номинации, а вот его грим – безоговорочный лидер во второй.

Гэри Олдмен получил "Золотой глобус" за роль Уинстона Черчилля в фильме "Тёмные времена" (номинация "Лучший драматический актер"), а также за свою игру он удостоился Премии Гильдии киноактеров США за лучшую мужскую роль, кинопремии "Выбор критиков" в номинации "Лучший актер". Его работу также отметила Международная премия Австралийской академии кино и телевидения в номинации "Лучший актер".

Кинопремия "Выбор критиков" в номинации "Лучший грим" признала победителем именно фильм "Тёмные времена".

Дюнкерк (режиссер Кристофер Нолан)

Номинация "Лучший фильм года" – фильм "Дюнкерк"

Фильм "Дюнкерк" (Dunkirk) номинирован в восьми категориях на "Оскар": основные номинации – "Лучший фильм" и "Лучший режиссер".

Поздней весной 1940 года британские и французские солдаты численностью в 400 тысяч оказались заперты на прибрежной полосе возле города Дюнкерк на самом севере Франции вдвойне превосходящими их немцами. Немцы не спешили наступать, но и англичане, которые организовали эвакуацию через пролив, боялись бросить туда все оставшиеся силы, чтобы одним махом не проиграть войну. Спасти союзников могло только чудо и оно произошло: собственно, "Дюнкеркское чудо" – распространенный термин в западной историографии Второй мировой.

Читайте также: "Дюнкерк": война на суше, в воздухе, на воде и в головах

Но чудес, напоминает нам Кристофер Нолан, не бывает, а бывает стечение обстоятельств и совокупность человеческих поступков. Почему медлил Гитлер – главный, кажется, вопрос, который волнует историков, остается на совести Гитлера: в кадр "Дюнкерка" принципиально не попал ни один немец, они остаются враждебной стихией, невидимой силой, которая иногда начинает поливать героев пулями, бомбами и торпедами. Новоназначенного премьера Черчилля тоже нет, хотя строки из его знаменитой речи "Мы будем сражаться на пляжах" зачитают в нужный момент из газеты.

Но Нолан не был бы собой, если бы даже в эту простую, традиционную историю не вставил свои особенности: разные герои стартуют в разное время, чтобы встретиться в одной точке, одни и те же сцены мы видим с разных точек зрения.

Фильм "Дюнкерк" трейлер:

Награды: этот фильм, наверное, рекордсмен в номинациях и наградах. Фильм был номинирован на 20 различных премий и наград. Пока фильм получил дев победы: кинопремию "Выбор критиков" в номинации "Лучший монтаж" и Международную премию Австралийской академии кино и телевидения в номинации "Лучшая режиссура". Был номинированных в трех категориях на "Золотой глобус" – "Найркащий фильм – драма", "Лучший режиссер" и "Лучшая музыка" – но не получил ни одной победы.

Фильм номинирован в 8 номинациях на Премию BAFTA (основные номинации – "Лучший фильм" и "Лучший режиссер") и в 11 номинациях на премию "Спутник" (основные номинации – "Лучший фильм", "Лучший режиссер" и "Лучший оригинальный сценарий" ).

Леди Бёрд (режиссер Грета Гервиг)

Номинация "Лучший фильм года" – фильм "Леди Бёрд"

Фильм "Леди Бёрд" (Lady Bird) номинирован на "Оскар" в пяти категориях: "Лучший фильм года", "Лучший режиссер", "Лучшая женская роль", "Лучшая женская роль второго плана" и "Лучший оригинальный сценарий" .

Грета Гервиг также стала пятой женщиной-режиссером, попавшей в шорт-лист, за всю историю существования "Оскара". Первой за лучшую режиссуру была номинирована Лина Вертмюллер, а первой и пока единственной женщиной, получившей "Оскар" в этой категории стала Кэтрин Бигелоу. Она удостоилась престижной награды за фильм "Повелитель бури" в 2010 году.



Кадр из фильма "Леди Бёрд"

Фильм "Леди Бёрд" называют режиссерским дебютом Гервиг. Фильм рассказывает о жизни Леди Бёрд. Ее бунтарский характер и живое воображение выделяют девушку среди сверстников. Это трогательная история о первой любви, настоящей дружбе и попытке вырваться из провинциального городка, чтобы найти свое место в жизни.

После премьеры фильм установил рекорд на Rotten Tomatoes, став фильмом, получившим наибольшее количествое положительных рецензий кинокритикив. Лента обошла "Историю игрушек 3", которая ранее получила такую же оценку "зрелости".

Леди Бёрд: трейлер

Награды: фильм вошел в десятку лучших фильмов 2017 года Американского института киноискусства, журнала Time и Национального совета кинокритиков США. Лента получила премию "Золотой глобус" в категориях "Лучший фильм", "Лучшая женская роль в комедии или мюзикле", а также была номинирована в категориях "Лучшая актриса второго плана" и "Лучший сценарий".

Призрачная нить (режиссер Пол Томас Андерсон)

Номинация "Лучший фильм года" – фильм "Призрачная нить"

Фильм "Призрачная нить" (Phantom Thread) номинирован в шести категориях на "Оскар": "Лучший фильм года", "Лучший режиссер", "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль второго плана", "Лучшая музыка" и "Лучший дизайн костюмов".

Лента вышла в мировой прокат 25 декабря 2017 года. "Призрачная нить" – невероятно красивый фильм о британском портном Рейнольдсе Вудкоке, который в 1950 года одевал английскую королеву и важных лиц Великобритании. Режиссер фильма – Пол Томас Андерсон – один из самых известных американских режиссеров и шестикратный номинант на "Оскар".



Кадр из фильма "Призрачная нить"

Действие фильма разворачиваются в Англии 1950-хх: женщины носят платья в пол и шляпки, мужчины – идеальные костюмы-тройки, а вечера проводят на приемах в бальных залах, меняя несколько платьев за вечер. Рейнольдс Вудкок – сложный человек и требовательный портной, который оттачивает свои наряды до идеала и считает их не одеждой, а произведениями искусства.

Вудкока играет Дэниэл Дэй-Льюис – единственный в мире актер, который трижды получил "Оскар" за лучшую мужскую роль. Дэй-Льюис играл в фильмах "Линкольн", "Банды Нью-Йорка", "Невыносимая легкость бытия", а недавно объявил об уходе из кино. Говорят, "Призрачная нить" – его последняя роль в кино: актер, работая над ролью, якобы так проникся жизнью портного, что решил заняться созданием одежды.

Фильм "Призрачная нить": трейлер

Награды: фильм пока не может похвастаться большим количеством наград. Но это отчасти можно объяснить тем, что создатели фильма не участвовали в многочисленных кинофестивалях. Пока фильм "Призрачная нить" получил награду в номинации "Лучший дизайн костюмов" на кинопремии "Выбор критиков", а также одержал победу в номинации "Лучший сценарий" на Премии Общества кинокритиков Нью-Йорка.

Читайте также: "Звездные войны: Последние джедаи" – успех или провал?

Поскольку фильм тесно связан с модой, можно смело предсказывать статуэтку "Оскар" в номинации "Лучший дизайн костюмов". А вот получит ли свою награду фильм и Дэниэл Дэй-Льюис (для которого это может быть уже четвертый "Оскар") – узнаем уже во время церемонии.

Секретное досье (режиссер Стивен Спилберг)

Номинация "Лучший фильм года" – фильм "Секретное досье"

Фильм "Секретное досье" (The Post) номинирован лишь в двух категориях: "Лучший фильм" и "Лучшая женская роль". Американская биографическая историческая драма рассказывает о скандале 1971 году после решения редактора "The Washington Post" Бена Брэдли (Том Хэнкс) и издателя Катарины Грэхем (Мерил Стрип) опубликовать документы Пентагона. Документы Пентагона "слил" военный аналитик Даниэль Эллсберг. В них говорилось о том, что администрация Джонсона солгала обществу и Конгрессу об участии США в войне во Вьетнаме.

Также в них доказывалось, что администрация Никсона тайно провоцировала эскалацию войны. Администрация Никсона попыталась предотвратить публикацию. После чего помощник генерального прокурора США Уильям Ренквист завел и передал дело в Верховный суд. Суд вынес решение в пользу газеты.

Фильм "Секретное досье": трейлер

Награды: фильм был номинирован в шести категориях на премии "Золотой глобув 2018". Среди них – и номинацияи в категории "Лучший фильм". Однако ни одной победы он так и не получил. А вот Национальный совет кинокритиков США отметила "Секретное досье" сразу в трех номинациях: фильм выиграл в категории "Лучший фильм", Мерил Стрип стала победительницей в категории "Лучшая актриса", а Том Хэнкс – в категории "Лучший актер".

К слову, для Мерил Стрип – это уже 21 номинация на "Оскар" – это рекорд среди актеров. Она уже является обладательницей трех "Оскаров" и, возможно, станет обладательницей и четвертой статуэтки. На сегодня Стрип является одной из немногих актеров, которые сумели получить четыре основные премии в мире киноискусства: "Оскар", "Золотой глобус", премию "Гильдии актеров кино" и BAFTA.

Форма воды (режиссер Гильермо дель Торо)

Номинация "Лучший фильм года" – фильм "Форма воды"

Фильм "Форма воды" (The Shape of Water) номинирован в рекордных 13 категориях на "Оскар" из 24 возможных! Из основных номинаций стоит отметить – "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучшая женская роль" и "Лучший оригинальный сценарий". Шансов на победу у этого фильма много!

Фэнтезийный триллер "Форма воды" является очередным фильмом известного режиссера Гильермо дель Торо. Сценарий он писал в паре с Ванессой Тейлор. В целом работа над фильмом заняла у режиссера 6 лет. В одном из интервью он признался, что писал сценарий видя исполнительницей главной роли только Салли Хокинс.



Кадр из фильма "Форма воды"

События разворачиваются в начале 60-х годов в разгар холодной войны. В секретной правительственной лаборатории работает уборщицей немая женщина по имени Элиза Эспозито. Вместе с напарницей Элайза моет пол, туалеты, убирает в кабинетах. В общем, выполняет рутинные, давно заученные задачи. Однообразную жизнь нарушает прибытие в лабораторию нового объекта исследований. А точнее субъекта.

Им становится выловленный в бассейне Амазонки человек-амфибия. Индейцы поклонялись ему как божеству. Военные хотят приручить. Если не получится – усыпить и препарировать. Элайза же постепенно проникается к субъекту симпатией, которая перерастает в любовь.

Режиссер в фильме снова показал универсальную, объемную, фундаментальную сказку о правильном и неправильном, добре и зле, о монстрах в человеческом обличье и о настоящей любви. Завораживает, как в одном фильме уживаются мелодрама, шпионский триллер и сказка. При этом "Форма воды" – самая смешная картина в фильмографии дель Торо. Здесь шутят каждые пять минут.

Фильм "Форма воды": трейлер

Награды: фильм получил высшую награду на Венецианском кинофестивале в рамках Венецианского биеннале – "Золотой лев". Кроме этого, фильм был номинирован в семи категориях на "Золотой глобус", в двух из них он одержал победу – "Лучший режиссер" и "Лучшая музыка к фильму". На кинопремия "Выбор критиков" фильм был номинирован в двух категориях, в которых и одержал победу – "Лучший фильм" и Лучший режиссер ".

Кроме 13 номинаций на "Оскар", фильм имеет рекордных 12 номинаций в категориях на Премию BAFTA (британских аналог "Оскара"). Сколько побед фильм получит на Премии BAFTA будет известно 18 февраля, хотя шансы – очень и очень высокие.

Три билборда на границе Эббинга, Миссури (режиссер Мартин Макдонах)

Номинация "Лучший фильм года" – фильм "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"

Фильм "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) номинирован на "Оскар" в шести категориях: "Лучший фильм", "Лучшая мужская роль второго плана (две номинации)," Лучшая женская роль ", "Лучший оригинальный сценарий", "Лучшая музыка" и "Лучший монтаж".

Британский драматург и режиссер Мартин МакДонах всем известный криминальной комедией "Залечь на дно в Брюгге" (2008), которая вошла в книгу "100 культовых фильмов" издательства BFI. Новый фильм Макдонаха рассказывает о женщине (Фрэнсис МакДорманд), которая пытается заставить полицейских искать убийцу своей дочери, заказав билборды с надписями: "Умирая, была изнасилована", "Все еще никаких арестов?" и "Как так получилось, шеф Уиллоуби?".



Кадр из фильма "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"

Идея зародилась в голове Макдонаха 20 лет назад, когда режиссер путешествовал по США и проезжал на машине мимо двух щитов, с помощью которых кто-то пытался добиться правосудия. В фильме есть черный юмор, отборный мат, насилие и грусть – все то, что полюбился "Залечь на дно в Брюгге", поэтому неудивительно, что новый фильм оказался в коротких списках.

Фильм "Три билборда на границе Эббинга, Миссури": трейлер

Награды: фильм был номинирован на высшую награду на Венецианском кинофестивале в рамках Венецианского биеннале – "Золотой лев". Однако уступил победу фильма "Форма воды". Но без наград на Венецианском кинофестивале фильм не остался – он получил статуэтку "Золотая Озелла" за лучший сценарий.

Также фильм был номинирован в шести категориях на "Золотой глобус", в четырех из них он одержал победу – "Лучший фильм", "Лучшая женская роль", "Лучшая мужская роль второго плана" и "Лучший сценарий".