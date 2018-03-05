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Оскар 2018: самые роскошные платья знаменитостей

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Самые шикарные платья
Самые шикарные платья "Оскар 2018" / Соцсети

На церемонии вручения престижных наград "Оскар 2018" звезды решили во всей красе предстать на красной дорожке, отказавшись от черного дресс-кода в знак протеста. Десятки дизайнеров задолго до события готовили им наряды, чтобы знаменитости были в центре внимания.

Редакция сайта "24" уже рассказывала о подготовке к знаковой церемонии, поэтому стоит посмотреть, какие шикарные "луга" были замечены на красной дорожке "Оскара".

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Марго Робби

Австралийская актриса Марго Робби выбрала для красной дорожки блестящее платье с роскошным вырезом. Звезда выглядела шикарно, воссоздав образ в стиле "золотого" Голливуда.


Марго Робби на красной дорожке "Оскар 2018"

Дженнифер Гарнер

А вот голливудская актриса Дженнифер Гарнер, которая недавно рассталась с Беном Аффлеком, поддержала молчаливый проетст и пришла на церемонию "Оскар" в черном платье. Однако ее изящные формы и стильный наряд с асимметрией элегантно подчеркнули событие.


Дженнифер Гарнер на "Оскар 2018"

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Сандра Буллок

Голливудская актриса Сандра Буллок поразила всех элегантным и изящным образом на красной дорожке. Звезда выбрала блестящее платье от Louis Vuitton, дополнив его стильным клатчем.


Сандра Буллок на "Оскар 2018"

Кейт Бланшетт

Известная актриса Кейт Бланшетт удивила участников церемонии милым и весенним образом. Для "Оскар 2018" звезда выбрала платье бирюзового цвета, украшенное легкими цветами.


Кейт Бланшетт выбрала нежный образ

Николь Кидман

Австралийская актриса Николь Кидман ежегодно поражает безупречным стилем на церемониях. Так, на "Оскар 2018" звезда надела яркое платье от Armani Priv с большим бантом. Образ актриса дополнила украшениями из бриллиантов и туфлями на каблуках.


Николь Кидман на "Оскар 2018"

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Кейт Босуорт

Американская киноактриса и модель Кейт Босуорт выбрала для вечеринки платье от знакового бренда Christian Dior. Наряд цвета шампань элегантно подчеркнул аристократический стиль звезды.


Кейт Босуорт выбрала нежный образ для "Оскар 2018" (фото – Vogue)

Адриана Лима

Бразильская супермодель Адриана Лима впитала изящное черное платье, дополнив образ ярким макияжем и красным маникюром.


Адриана Лима на вечеринке "Оскар 2018" (фото – Vogue)

Галь Гадот

Израильская модель и актриса Галь Гадот появилась на ежегодной вечеринке Vanity Fair в ярком красном платье от Giorgio Armani, украшенном пайетками. Наряд стильно подчеркнул соблазнительные формы знаменитости, открыв стройные ноги модели.


Галь Гадот на "Оскар 2018" (фото – Vogue)

Теги: LifeStyle Мода Голливуд Оскар-2018 Оскар
Источник: 24 Канал
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