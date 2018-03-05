Оскар 2018: самые забавные фото звезд с церемонии

Церемония награждения "Оскар" – это не только роскошные платья и изысканные манеры перед мировой публикой. Это также и самые неожиданные выходки звезд, которые надолго остаются в памяти их поклонников.

90 церемония награждения премий "Оскар" была как и все предыдущие – трогательной, неожиданной и очень веселой. Звезды демонстрировали свои меткие шутки, делая отсылки к другим событиям и фильмам, а также смешно позировали на фотографиях, которые пользователи еще долго будут использовать для мемов.

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Предлагаем посмотреть несколько лучших и самых остроумных моментов с церемонии "Оскар 2018" 4 марта.