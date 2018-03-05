Оскар 2018: хронология объявления победителей

90-я церемония награждения кинопремии "Оскар" 2018 началась 5 марта в 3:00 (по киевскому времени). Во время церемонии награждения выбрали победителей в 24 номинациях.

Ведущим грандиозной церемонии "Оскар 2018" во второй раз подряд стал популярный телеведущий и комик Джимми Киммел. Традиционно церемония награждения проходит в последнюю неделю февраля, однако в этом году из-за проведения Олимпиады – церемонию перенесли на первые выходные марта.

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90-я юбилейная церемония уникальна благодаря своим номинантам. За золотую статуэтку в номинации "лучший режиссер" борется Грета Гервиг – пятая в истории кинопремии женщина, претендующая на премию "Оскар". За звание "лучший оператор" впервые борется женщина – Рэйчел Моррисон. На звание лучшего документалиста претендует Янс Форд – трансгендер, который открыто говорит о своей смене пола. Один из основных кинотрендов, по мнению голливудских кинокритиков и сотрудников индустрии, – истории однополой любви.

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Больше всего номинаций досталось таким картинам: Гильермо дель Торо "Форма воды" (13 номинаций), "Дюнкерк" Кристофера Нолана (8 номинаций), фильм Мартина Макдонаха "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" (7 номинаций), "Темные времена" Джо Райта (6 номинаций).

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И это еще далеко не все сюрпризы этой церемонии! Сайт "24" провел текстовую трансляцию, чтобы не пропустить самые важные события в мире кино.